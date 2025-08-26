Juan Soto y su curiosa hazaña que acerca a los Mets de Carlos Mendoza a la Serie Mundial

Suscríbete a nuestros canales

Los Mets de Nueva York no pasan por su mejor momento de la temporada, pero poco a poco parecen empezar a recuperar el ritmo positivo que necesitan para pelear por grandes cosas. Parte de ese pequeño repunte del equipo neoyorquino se debe, en gran parte, por la ayuda que ha podido brindar el dominicano Juan Soto.

Aunque la primera temporada del estelar toletero en el lado metropolitano de la 'Gran Manzana' ha sido considerada como decepcionante, la realidad es que esto es solo debido a los estándares tan altos que ha sabido dejar, porque sus números en realidad son bastante positivos y productivos para el equipo que dirige actualmente el venezolano Carlos Mendoza.

Este lunes 25 de agosto, Juan Soto se fue de 3-1 en la victoria de sus Mets de Nueva York sobre los Phillies de Filadelfia. En este juego, el dominicano anotó su carrera número 95 de la temporada, cifra que lo acerca a conseguir una hazaña que ha logrado solamente dos veces en su carrera, y que además, es un augurio sumamente positivo.

Juan Soto y su estadística de Serie Mundial

Como se mencionó en el párrafo anterior, Juan Soto arribó a las 95 carreras anotadas en 2025 este lunes 25 de agosto, en la victoria ante los Phillies, por lo que está a solo cinco de alcanzar la cifra de 100 anotadas. De lograrlo, esta sería solo la tercera temporada en la carrera del dominicano en la que acumula al menos 30 cuadrangulares y 100 anotadas.

Las únicas dos veces que el jardinero de 26 años ha alcanzado ambas cifras en un mismo año, su equipo llegó a la Serie Mundial. En 2019, logró 34 cuadrangulares, 110 anotadas, y sus Nacionales de Washington se alzaron con el título. En 2024, logró 41 estacazos y pasó 128 veces por la registradora con el uniforme de los Yankees, que llegaron a la Serie Mundial, aunque cayeron ante los Dodgers.

Actualmente, los Mets de Nueva York tienen récord de 70 victorias y 61 derrotas, por lo que sin duda deben centrarse primero en avanzar a la postemporada antes de pensar en una Serie Mundial. Eso sí, como respaldo tendrán una estadística de Juan Soto que, de momento, ha sido infalible.