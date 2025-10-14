La revancha esperada: Reaparece la importada de gran pedigrí tras una larga pausa en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 19 de octubre, el hipódromo de La Rinconada se vestirá de gala para una jornada hípica de 12 emocionantes competencias. Con par de pruebas selectivas que destacan como son: "Edgar Ganteaumue" y "Albert H Cipriani" ambos (GII).

Sin embargo, gran parte de la atención estará centrada en la octava carrera, la segunda válida del programa. Esta emocionante prueba, con una atractiva bolsa de $26.000 a repartir, se correrá sobre 1.100 metros y contará con la participación de once prometedoras potras de tres años.

Dentro de este selecto grupo, sobresale Milagros del Valle (USA). Esta potra lleva un pedigrí de lujo, al ser nieta de American Pharoah, el histórico Triple Coronado de 2015 en Estados Unidos.

La yegua generó gran expectativa y fue fuertemente jugada en su estreno. Sin embargo, una mala partida comprometió su carrera y no pudo recuperar terreno, al llegar lamentablemente en la décima casilla, a veinte cuerpos de Queen Lety. El debut se dio con la monta del aprendiz Derrick Dellan y el entrenamiento de Riccardo D’Angelo.

Para su segunda presentación, Milagros del Valle llega con importantes cambios: ahora estará bajo la conducción del jinete profesional Álvaro Finol y el entrenamiento de Carlos Radelli, en defensa de los colores del Stud “Los Samanes Racing”.

Es crucial recordar que esta castaña es un vientre importado, hija del semental norteamericano Khozan, padre de la selectiva Bella Del Nilo. Nacida el 9 de enero de 2022, la potra buscará finalmente demostrar la calidad de su estirpe.

Ejercicios previos a reaparecer: Milagros del Valle 5y6 nacional

Oct 03 J. Medina E/P 18,3 34,3 48,3 (600) 62,4/79,3// cómoda con remate de 14.

Oct 11 I. Espinel E/P 16,3 31,1 45,3 (600) 59,2/73//87,3/7 cómoda con remate de 14,2. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.