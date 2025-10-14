Yegua que en el papel luce muy superior regresa a la pista y con nuevo entrenador

Suscríbete a nuestros canales

La programación del penúltimo domingo de octubre está lista: 12 emocionantes carreras, que incluyen dos pruebas selectivas de Grado II, brindarán un espectáculo de primer nivel a la fanaticada hípica que espera con pasión el hipismo nacional.

El nutrido grupo de participantes y la competitividad de cada carrera aseguran momentos de gran intensidad y sorpresas en la pista. Los entrenadores y jinetes han estado pendiente de preparar a sus ejemplares con esmero, y cada carrera será una oportunidad para que los caballos demuestren su talento y habilidad.

Jornada 40 de carreras: La Rinconada Yegua

La tordilla de cuatro años, Gran Avelina (número 2) hará su reaparición a la pista de Coche luego de 126 días sin correr, pero ahora con dos novedades su divisa ahora es “MMHK” y el entrenador para esta ocasión es Eliecer Gómez.

La pupila del Haras La Alegría, es una yegua que cuenta con campaña de 18 actuaciones para dos triunfos, ella siempre ha figurado en las participaciones realizadas en pruebas selectivas y en su más reciente actuación arriba en el quinto lugar en carrera ganada por la importada She A Baddie.

Por primera vez en la temporada la yunta Jaime Lugo y Eliecer Gómez se unen en un ejemplar. Además, para esta ocasión la tordilla llevará los implementos Cc (Casquillos Correctivos), Bb (Bozal Blanco), V (Vendas), M (Martingala) y La (Lengua Amarrada).

Ejercicios Previos: Gran Avelina La Rinconada

Sep 24 A. Siso E/P 16 32,2 (400) recta de enfrente, cómoda con remate de 16,2.

Oct 04 J. Lugo E/S 15,2 28,2 40,1 (600) 52,2 2p 65,2/2V, extraordinaria con remate de 11,4. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.