Debut de altos vuelos: A la acción la hija de un ganador del Clásico Simón Bolívar

Va a correr en las pruebas válidas del 5y6 nacional de la reunión 40

Gustavo Mosqueda
Martes, 14 de octubre de 2025 a las 09:21 am
Foto: José Antonio Aray
La reunión número 40 en el hipódromo La Rinconada tiene doce carreras a realizarse a partir de la 1:00 de la tarde del domingo 19 de octubre, como parte de la séptima fecha del tercer y último meeting del año en el óvalo de Coche.

La octava de las carreras que sirve como la segunda válida en el juego del 5y6 nacional, fue reservada para yeguas nacionales e importadas de tres años,  debutantes o no ganadores, hay 11  inscritas para correr en 1.100 metros por un premio a repartir de $26.000.

En la misma se podrá ver el debut de una hija del ganador del Clásico Internacional Simón Bolívar (GI) del año 2015, Jorge Zeta en cruce con la yegua Winning por Runspatum, la potra Genesis Paola, nacida y criada en el Haras La Primavera, del Stud “San Manuelito”, entrenada por Ismael Martínez, y será montada por el jinete aprendiz Franklin Velásquez.

                                         

Genesis Paola como parte de su preparación para la prueba del domingo en ejercicio previos, realizó el pasado 10 de octubre en silla con el mismo jinete 13,3 26,1 38,4 (600) 50,2 2p 63,2 4p 79/ muy bien, dio pony + 1 cuerpo a potra con remate de 12,3, así lo informó la División del tomatiempos del INH en su hoja de ajustes que publica semanalmente en las redes sociales.

 

