MLB: Jazz Chisholm Jr. hace historia en los Yankees y se une a Alfonso Soriano

Los Yankees de Nueva York han tenido un año de muchos altibajos colectivos durante la ronda regular 2025. Sin embargo, en un año de tantas polémicas y críticas por la falta de contundencia, uno de los aspectos más positivos dentro de la organización tiene que ver con la actuación ofensiva de Jazz Chisholm Jr.

El pelotero de 27 años está en medio de su primera temporada completa con el uniforme de los “Bombarderos" y vaya que ha sorprendido a muchos al demostrar que no le pesa cargar la responsabilidad del uniforme de la franquicia más ganadora de este deporte en la historia.

En 99 juegos disputados en lo que va de temporada, ha logrado un hito reservado para pocos: registrar 25 cuadrangulares y +20 bases robadas en una misma campaña en la Major League Baseball como segunda base de los Yankees.

Jazz Chisholm Jr. a la altura de Alfonso Soriano

Esta hazaña lo posiciona con el legendario Alfonso Soriano, como los únicos segundas bases en la historia del conjunto neoyorquino en llegar a estas cifras ofensivas. Estos datos resaltan aún más su presente y lo que puede llegar a ser un futuro en MLB.

Con su explosividad en el plato y su velocidad en las almohadillas, ha demostrado que puede cargar con esas expectativas. La combinación de poder y dinamismo lo ha convertido en uno de los jugadores más emocionantes de ver sobre un terreno de juego.

Finalmente, Jazz Chisholm Jr. no solo escribió su nombre junto al de Alfonso Soriano en la historia de los Yankees de Nueva York, sino que también ha dejado en claro que tiene un brillante futuro por delante en el mejor béisbol del mundo si logra mantenerse en óptimas condiciones.