Estos son los lanzadores venezolanos para la jornada de este 26 de agosto en MLB

Serpentineros criollos impondrán respeto desde el montículo este martes por la noche en las Grandes Ligas

Por Humberto Mendoza
Martes, 26 de agosto de 2025 a las 08:15 am
Luzardo será uno de los venezolanos en el montículo
Dos venezolanos tomarán la responsabilidad desde el montículo en la jornada de este martes por la noche en las Grandes Ligas. Jesús Luzardo y Martín Pérez buscarán sumar victorias y liderar a sus equipos en la venidera cartelera de MLB.

El zurdo de los Phillies de Philadelphia intentará continuar con su destacada participación en la presente temporada. El serpentinero ha conseguido cuatro victorias en las últimas cinco aperturas, incluyendo en su más reciente salida donde sumó 12 ponches ante los Marineros de Seattle.

'Baby Jesus' afronta una oportunidad de oro para consolidar a los Filis en lo más alto de la División Este de la Liga Nacional. El venezolano se mide frente a los Mets de Nueva York, equipo que históricamente ha dominado con récord de cinco juegos ganados y dos reveses, 55 abanicados y una efectividad de 2.63 en nueve apariciones en el morito.

Martín Pérez vs Salvador Pérez

Luzardo, no será el único zurdo pautado para este martes en las Grandes Ligas. Martín Pérez tomará la bola por los Medias Blancas de Chicago con la posibilidad de acreditarse su segunda lauro en la vigente campaña de MLB.

Para ello, el de Guanare enfrenta a uno de los equipos que más veces ha dominado en su carrera en Las Mayores. El lanzador experimentado posee estadísticas notables contra los Reales de Kansas City de seis victorias y un revés, 47 ponches y una efectividad de 4.58 en 13 presentaciones.

Pérez tendrá su tercera apertura desde que reapareció en la actual temporada. El de Las Matas cuenta con registro de un triunfo y tres caídas, WHIP de 1.15, 27 abanicados y una ERA de 2.51 en seis juegos.

Martes 26 de Agosto de 2025
