Juegos para hoy en la MLB: 26 de agosto de 2025 (+video)

Nuevamente todas las organizaciones del mejor beisbol del mundo verán acción en la joryde este martes, 26 de agosto y como cada día, repasaremos los encuentros pautados en esta fecha.

En esta oportunidad, habrá dos representantes venezolanos en la lomita: Jesús Luzardo y Martín Pérez, ambos zurdos. la jornada comenzará a las 6:35pm y el último duelo empezará a las 1010pm.

Juegos para hoy en la MLB:

- Medias Rojas de Boston vs Orioles de Baltimore 6:35pm

- Bravos de Atlanta vs Marlins de Miami 6:40pm

- Rays de Tampa Bay vs Guardianes de Cleveland 6:40pm

- Nacionales de Washington vs Yankees de Nueva York 7:05pm

- Mellizos de Minnesota vs Azulejos de Toronto 7:07pm

- Phillies de Philadelphia (Jesús Luzardo) vs Mets de Nueva (Sean Manaea) 7:10pm

- Cascabeles de Arizona vs Cerveceros de Milwaukee 7:40pm

- Reales de Kansas City (Michael Lorenzen) vs Medias Blancas de Chicago (Martín Pérez) 7:40pm

- Piratas de Pittsburgh vs Cardenales de San Luis 7:45pm

- Angelinos de Anaheim vs Rangers de Texas 8:05pm

- Rockies de Colorado vs Astros de Houston 8:10pm

- Padres de San Diego vs Marineros de Seattle 9:40pm

- Cachorros de Chicago vs Gigantes de San Francisco 9:45pm

- Tigres de Detroit vs Atléticos de Oakland 10:05pm

- Rojos de Cincinnati vs Dodgers de Los Angeles 10:10pm.