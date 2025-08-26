Resultados MLB: 25 de agosto de 2025 (+video)

Suscríbete a nuestros canales

La nueva semana de Las Mayores comenzó con "todos los hierros" y por lo tanto, hay que repasar cómo quedaron los resultados en cada una de las plazas porque se acerca la parte decisiva del campeonato.

Uno de los datos importantes en esta jornada del lunes, 25 de agosto, es que se disputaron hasta 13 encuentros, cuando generalmente se juegan de 10 a menos juegos en este día. Sin embargo, eso simplemente sirvió, para hacer más atractiva esta fecha.

Resultados de la MLB:

- Medias Rojas de Boston 4-3 Orioles de Baltimore

- Rays de Tampa Bay 9-0 Guardianes de Cleveland

- Marlins de Miami 2-1 Bravos de Atlanta

- Yankees de Nueva York 10-5 Nacionales de Washington

- Azulejos de Toronto 10-4 Mellizos de Minnesota

- Mets de Nueva York 13-3 Phillies de Philadelphia

- Cerveceros de Milwaukee 7-5 Cascabeles de Arizona

- Medias Blancas de Chicago 7-0 Reales de Kansas City

- Cardenales de San Luis 7-6 Piratas de Pittsburgh

- Angelinos de Anaheim 4-0 Rangers de Texas

- Marineros de Seattle 9-6 Padres de San Diego

- Atléticos de Oakland 8-3 Tigres de Detroit

- Dodgers de Los Angeles 7-0 Rojos de Cincinnati.