Al Horford revela las dos razones por las que dejó a los campeones Celtics por los Warriors

A solo un año de ganar el 18º campeonato de los Boston Celtics, el pívot dominicano Al Horford, un pilar de la franquicia, decidió cambiar la marea verde por el dorado de los Golden State Warriors. Ahora, en una reveladora entrevista con The Athletic, Horford, de 39 años, ha desvelado por primera vez los motivos que lo llevaron a tomar una de las decisiones más difíciles de su extensa carrera.

La salida de Horford, que llegó como agente libre a San Francisco, no se debió a una sola causa, sino a una combinación de factores económicos y, más importante aún, un cambio radical en la visión de futuro de Boston tras una lesión crucial.

El objetivo de ganar y la caída de Tatum

En la entrevista, Horford fue enfático al señalar que el factor decisivo no fue el dinero, sino la oportunidad de seguir compitiendo por un anillo en esta etapa de su carrera. "Habían dos cosas. Creo que la parte económica era un factor, pero más que eso, era la parte ganadora, intentar luchar por el campeonato," explicó el pívot.

El punto de inflexión fue la grave lesión de su excompañero Jayson Tatum (una rotura del tendón de Aquiles), un golpe devastador que diezmó las aspiraciones inmediatas de los Celtics para la temporada 2025-2026.

"Y creo que había muchas cosas en el aire, y daba la sensación de que no compartíamos la misma visión, obviamente, porque la lesión de JT supuso un gran golpe," afirmó Horford, sugiriendo que la lesión reorientó las prioridades de Boston hacia un futuro a más largo plazo, que no se alineaba con su objetivo de ganar ahora.

El efecto dominó en Boston y el factor económico

La decisión se consolidó al ver el desmantelamiento del equipo campeón. Tras la lesión de Tatum, los Celtics enviaron a Kristaps Porziņģis a Atlanta y a Jrue Holiday a Portland, movimientos que Horford interpretó como una señal clara.

"Creo que una vez que empezó la pretemporada y empezaron a avanzar, me quedó claro que el equipo tenía otras prioridades. Obviamente, deshacerse de Jrue, deshacerse de Kristaps ... y sé que todo es cuestión de salario, pero fue como un efecto dominó," detalló.

Si bien el aspecto competitivo fue clave, Horford también confirmó que la parte económica jugó un papel. Los Warriors, aprovechando la excepción de nivel medio, pudieron ofrecerle un contrato más lucrativo (cerca de $6 millones anuales por dos temporadas), mientras que las restricciones financieras de los Celtics (debido al segundo umbral del impuesto de lujo) limitaban su oferta a una cifra considerablemente menor.

Un retiro dorado en Golden State

A sus 39 años y a punto de comenzar su 19ª temporada en la liga, Horford ve a los Golden State Warriors como la plataforma ideal para retirarse con más de un campeonato. "A estas alturas de mi carrera, donde veo todo, esa es mi expectativa, simplemente estar aquí", dijo sobre la posibilidad de terminar su carrera en Golden State.

La mudanza a la Conferencia Oeste fue una "decisión difícil" y muy personal, que requirió el acuerdo de su familia. No obstante, las conversaciones con las estrellas de los Warriors, Stephen Curry y Draymond Green, fueron fundamentales. El dominicano destacó que, al ver la compatibilidad y el potencial del equipo, sintió que el fichaje era "perfecto" para su estilo de juego y su experiencia de veterano.