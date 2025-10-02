Al Horford da a conocer sus primeras impresiones sobre jugar con Curry en Golden State

Suscríbete a nuestros canales

El pívot veterano y flamante adquisición de los Golden State Warriors, Al Horford, ha inyectado una dosis de humor y emoción genuina al inicio de la pretemporada.

Horford aliviado de poder jugar con Curry

En su primera aparición ante los medios de comunicación como miembro de la organización, Horford, de 39 años, se enfocó en el aspecto más gratificante de unirse a la potencia de la Bahía: ya no tendrá que enfrentarse a Stephen Curry.

Horford, un competidor de élite conocido por su alto coeficiente intelectual baloncestístico y su defensa versátil, ha sido históricamente uno de los jugadores más desafiados por el implacable movimiento sin balón y el rango ilimitado de Curry. Su declaración sobre el cambio de dinámicas resonó con una honestidad refrescante.

“Estoy emocionado de estar en la cancha con él (Steph). De no tener que perseguirlo y tratar de marcarle el tiro. El hecho de que estemos en el mismo lado es algo que es especial para mí,” confesó Horford con una sonrisa, reconociendo el agotador desafío que Curry representa para cualquier defensor.

La química incipiente entre el recién llegado y el núcleo de la dinastía es un tema central en el campo de entrenamiento, especialmente después de los movimientos que han convertido a los Warriors en el primer equipo en la historia de la NBA en poder alinear a cuatro jugadores de 35 años o más en su quinteto inicial.

Curry, la pesadilla de Horford

La historia de Al Horford está intrínsecamente ligada a sus enfrentamientos contra Stephen Curry, especialmente durante las Finales de la NBA de 2022, donde Horford y su ex equipo Boston Celtics lucharon por contener la ofensiva imparable de Golden State.

En ese contexto, Horford era un guerrero exhausto obligado a correr a través de innumerables pantallas y a cubrir espacios que desafiaban la física para evitar un tiro de tres puntos de Curry.