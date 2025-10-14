MLB: "¡Este equipo es diferente!" La advertencia de Freddy Peralta a los Dodgers

Suscríbete a nuestros canales

Cinco años después de aquella agónica Serie de Campeonato de la Liga Nacional (SCLN) de 2018, que culminó con la victoria de Los Ángeles Dodgers en el Juego 7, los Cerveceros de Milwaukee tienen la oportunidad de la revancha en la postemporada de 2025. Al frente de las esperanzas de Milwaukee se encuentra un jugador que ya estuvo allí, pero que hoy ocupa un rol totalmente diferente: el lanzador dominicano Freddy Peralta.

Peralta es uno de los pocos Cerveceros que participó en aquella SCLN de 2018, cuando salió desde el bullpen. Ahora, es el pitcher indiscutido y líder de la rotación. Programado para abrir el crucial Juego 2 de la serie en el American Family Field, el dominicano asegura que el espíritu de su equipo es completamente otro.

"Se siente similar. Pero sin duda, y sin miedo a cometer un error o algo, sé que por alguna razón este equipo se siente diferente", afirmó Peralta. "Es como un sentimiento mucho mejor, la forma en que manejamos todo en el clubhouse, hablando de los jugadores, es diferente". Esta declaración establece el tono de la serie: una confianza renovada en un grupo que cree en su propia capacidad de superar al gigante de Los Ángeles.

El ascenso de Peralta y el choque de poder

Freddy Peralta ha cimentado su estatus como uno de los mejores lanzadores del deporte en 2025. Tras años bajo la sombra de Corbin Burnes y Brandon Woodruff, el oriundo de Moca terminó la campaña regular con marca de 17-6, una impresionante efectividad de 2.70 y superó la marca de 200 ponches por cuarta temporada consecutiva. Su desempeño lo coloca como un probable top 3 en la votación para el Premio Cy Young de la Liga Nacional.

El enfrentamiento contra los Dodgers en el Juego 2 se centrará en un duelo de poder contra poder, específicamente con la recta de cuatro costuras, el arma principal de Peralta.

-Dominio de Peralta: Desde 2024, no hay un lanzador que haya generado más ponches con la recta de cuatro costuras que Peralta, con 202.

-Poder ofensivo de Dodgers: Irónicamente, en 2025, el equipo que más fabricó carreras contra este estilo de rectas fue precisamente Los Ángeles, con un registro de +47 carreras fabricadas, según Statcast.

A pesar de esta amenaza, Peralta cuenta con un pitcheo secundario venenoso: la curva. Este lanzamiento podría ser la clave, ya que los Dodgers se ubicaron en el 12.º puesto de la MLB con +8 carreras fabricadas ante pitcheos de curva, mientras que el pitcher de Milwaukee terminó en el quinto lugar de las Grandes Ligas con el xwOBA (que se basa en la calidad del contacto) en contra más bajo ante su curva, con apenas .186.

Peralta lo resume así: "Son un tremendo equipo, muy bueno en realidad, en todos los sentidos. Un lineup que no es nada fácil, pero nosotros estamos aquí para competir. Eso es lo que hace la diferencia al final del día. Nosotros tenemos un gran equipo también. Hay que batallar. Dejarlo todo en el terreno”.

