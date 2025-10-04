El mejor inicio en Playoffs: la racha récord de Freddy Peralta

Suscríbete a nuestros canales

El lanzador derecho de los Cerveceros de Milwaukee, Freddy Peralta, ha conseguido una hazaña sin precedentes en la historia de las Grandes Ligas (MLB), demostrando una combinación de poder y precisión inigualable en los momentos de mayor presión.

Peralta se ha convertido en el único pitcher en la historia de la MLB en comenzar su carrera de postemporada con una racha de tres aperturas consecutivas cumpliendo con un doble estándar de élite:

1. Cinco o más ponches (K).

2. Permitir cinco o menos corredores en base (Hits + Bases por Bola + Golpeados por el Pitcheo, o H+BB+HBP).

Este registro establece un nuevo punto de referencia para el rendimiento de los lanzadores en sus primeros pasos en los playoffs, destacando su capacidad para dominar a las alineaciones rivales cuando más importa.

Control y poder

La postemporada expone sin piedad a los lanzadores que carecen de control o que no logran ponchar a bateadores clave. La estadística de Peralta es un testimonio de su eficacia combinada:

-Poder de ponche (5+ K): Alcanzar cinco o más ponches consistentemente en juegos de postemporada refleja la calidad de su repertorio, especialmente su devastadora recta y su slider, que son herramientas vitales para neutralizar a los mejores bateadores del béisbol.

-Control férreo (5 o menos corredores): Limitar a los equipos a un máximo de cinco corredores en base por medio de imparables o bases por bola (H+BB+HBP) es un indicador de control magistral. Menos corredores en base significan menos oportunidades de rallies, lo cual es la clave para sobrevivir en un béisbol donde cada carrera es crucial. Un desempeño de este tipo mantiene el tráfico mínimo y reduce drásticamente el estrés en el bullpen y la defensa.

Relevancia histórica y su impacto en la liga

El hecho de que Peralta sea el primero en la historia en lograr esta racha subraya la dificultad del hito. En la rica historia de los playoffs de la MLB, ningún otro pitcher ha podido sostener este nivel de precisión y dominio desde el primer día.

La hazaña de Peralta lo coloca en la conversación de los abridores más confiables al inicio de su carrera de playoffs. Aunque las aperturas de postemporada son a menudo impredecibles, la consistencia que ha demostrado el dominicano en la serie inicial de su carrera es un indicador de la calidad y la mentalidad necesarias para el éxito en octubre. Para los Cerveceros y sus aficionados, esto solidifica a Freddy Peralta como el "caballo de batalla" en el montículo, un lanzador en el que el equipo puede confiar para limitar las amenazas cuando se juega por el campeonato.

