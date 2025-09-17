Freddy Peralta iguala el liderato de victorias de Grandes Ligas con Max Fried (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El derecho dominicano de los Cerveceros de Milwaukee, Freddy Peralta, consiguió este martes su décima séptima (17) victoria de la actual campaña 2025, tras superar a Los Ángeles Angels. Encuentro que se disputó en el American Family Field, casa del conjunto Wisconsin, ante 28.566 aficionados.

Peralta no ganaba desde el pasado 29 de agosto, cuando enfrentó a los Azulejos de Toronto. Tenía dos aperturas consecutivas sin conseguir resultados positivos.

Esta es la primera ocasión en su carrera que alcanza dicha cifra de victorias. Peralta empata el departamento de victorias de Grandes Ligas con el zurdo de los Yankees, Max Fried; ocupa la quinta posición en efectividad de Las Mayores y la segunda de la Liga Nacional; es octavo en MLB y sexto en ponches en el viejo circuito.

Así le fue

Peralta trabajó por espacio de seis episodios, en los que permitió dos imparables, una carrera limpia, otorgó dos boletos y ponchó a 10. Durante su actuación, el serpentinero realizó 94 pitcheos, 62 de ellos en la zona de strike y 32 malos.

Freddy Peralta utilizó la recta de cuatro costuras en 51 oportunidades, 19 veces el slider, 13 cambios de velocidad, 11 curvas; la mayoría de sus pitcheos estuvieron entre las 73 y las 97 millas por hora.

Los números de Freddy Peralta

En 31 aperturas, Freddy Peralta tiene registro de 17 victorias y seis derrotas con 2.65 de efectividad, ha permitido 117 hits, 50 carreras limpias, 19 cuadrangulares, otorgado 65 boletos y ponchado a 195 rivales para un whip de 1.07. Los contrarios conectan para .190.

Su anterior salida, ante los Rangers de Texas, el diestro trabajó por espacio de cinco entradas, en los que permitió seis imparables, cinco carreras, otorgó dos boletos y ponchó a nueve.