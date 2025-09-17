MLB

MLB recuerda a Luis Aparicio en el marco del mes de Herencia Hispana (+Detalles) 

Aparicio participó en 13 ediciones del Juego de Estrellas, ganó nueve Guantes de Oro durante sus 18 años de carrera

Por Daniel Morales
Miércoles, 17 de septiembre de 2025 a las 12:58 am
Luis Aparicio Ortega es el primer jugador nacido en Venezuela en ingresar al Salón de la Fama de Grandes Ligas. A sus 94 años de edad, es el miembro de Cooperstown de mayor edad en la actualidad.

Este martes, en el marco del mes de la Herencia Hispana, la cuenta oficial de la Major League Baseball (MLB) en Instagram recordó en un post, los logros del campocorto criollo, acompañado de varias fotografías de su paso por los Medias Blancas de Chicago.

Logros de Aparicio

Aparicio inició su carrera en Grandes Ligas el 17 de abril de 1956, en el enfrentamiento ante los Indios de Cleveland (ahora Guardianes) que terminó con marcador de dos (2) carreras por una (1) a favor del conjunto de Illinois. Ese día terminó el encuentro con un imparable en tres turnos. Estuvo en el campocorto. Cabe destacar que el shortstop de los aborígenes era otro venezolano, Alfonso “Chico” Carrasquel.  

Esa temporada, el oriundo de Maracaibo, estado Zulia, se quedó con los máximos honores al convertirse en el primer jugador latinoamericano en ser nombrado Novato del Año. Esa temporada bateó para .266 de promedio producto de 142 imparables, 19 dobletes, seis triples, tres jonrones, 56 remolcadas y 69 anotadas. Además, estafó 21 almohadillas.

Aparicio participó en 13 ediciones del Juego de Estrellas, ganó nueve Guantes de Oro durante sus 18 años de carrera; además levantó un título de Serie Mundial con los Orioles de Baltimore (1966).

Se retiró en 1973, siendo parte de los Medias Rojas de Boston. Tuvo línea ofensiva de por vida de .262/.311/.343 (Avg/Obp/Slg); conectó 2677 imparables (solo dos venezolanos tienen más imparables que él: Miguel Cabrera y Omar Vizquel), 83 cuadrangulares, 791 carreras impulsadas, 1335 anotadas y 506 bases robadas.

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

MLB