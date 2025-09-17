MILB

¿Suplirá a Francisco Álvarez? Luis Torrens inicia su rehabilitación

El receptor jugó con los Syracuse Mets, para ponerse a tono y regresar lo más pronto posible

Por Neyken Vegas
Miércoles, 17 de septiembre de 2025 a las 12:04 am
¿Suplirá a Francisco Álvarez? Luis Torrens inicia su rehabilitación
FOTO CORTESÍA
Una de las posiciones donde más han tenido que alternar los Mets de Nueva York en esta campaña es en la receptoría y uno que está cerca de volver en un momento adecuado, es Luis Torrens.

Esto motivado a que Francisco Álvarez recibió un nuevo pelotazo este martes en su tríceps izquierdo e inmediatamente abandonó el compromiso, lo que genera cierta incertidumbre en la novena "Metropolitana".

Luis Torrens empieza su proceso de rehabilitación:

Luego de una pequeña contusión en su brazo derecho, Torrens fue enviado a la lista de lesionados por 10 días el pasado 8 de septiembre y hoy vio acción por primera vez antes del tiempo previsto, pero con los Syracuse Mets, equipo Triple A de esta franquicia.

Luis fue alineado como tercero en el orden y receptor, sin tener suerte con el madero en cuatro apariciones al plato, incluidos par de ponches antes de ser sustituido.

Luis Torrens atravesaba su mejor momento antes del lesionarse:

El venezolano de 29 años, espera mantener el ritmo que llevaba cuando regrese al equipo grande, debido a que en sus siete duelos más recientes bateaba, para .316, con par de cuadrangulares y ocho rayitas empujadas.

Todavía no se tiene información exacta sobre el status de Álvarez luego de ser golpeado, sin embargo, tener a Luis bastante cerca de volver a la acción, sin duda son excelentes noticias, para el manager Carlos Mendoza, quien confía en cualquiera de estos dos compatriotas.

