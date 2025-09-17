¿Suplirá a Francisco Álvarez? Luis Torrens inicia su rehabilitación

Suscríbete a nuestros canales

Una de las posiciones donde más han tenido que alternar los Mets de Nueva York en esta campaña es en la receptoría y uno que está cerca de volver en un momento adecuado, es Luis Torrens.

Esto motivado a que Francisco Álvarez recibió un nuevo pelotazo este martes en su tríceps izquierdo e inmediatamente abandonó el compromiso, lo que genera cierta incertidumbre en la novena "Metropolitana".

Luis Torrens empieza su proceso de rehabilitación:

Luego de una pequeña contusión en su brazo derecho, Torrens fue enviado a la lista de lesionados por 10 días el pasado 8 de septiembre y hoy vio acción por primera vez antes del tiempo previsto, pero con los Syracuse Mets, equipo Triple A de esta franquicia.

Luis fue alineado como tercero en el orden y receptor, sin tener suerte con el madero en cuatro apariciones al plato, incluidos par de ponches antes de ser sustituido.

Luis Torrens atravesaba su mejor momento antes del lesionarse:

El venezolano de 29 años, espera mantener el ritmo que llevaba cuando regrese al equipo grande, debido a que en sus siete duelos más recientes bateaba, para .316, con par de cuadrangulares y ocho rayitas empujadas.

Todavía no se tiene información exacta sobre el status de Álvarez luego de ser golpeado, sin embargo, tener a Luis bastante cerca de volver a la acción, sin duda son excelentes noticias, para el manager Carlos Mendoza, quien confía en cualquiera de estos dos compatriotas.