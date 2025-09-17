Gleyber Torres conecta este bambinazo y se acerca al millar de hits

Suscríbete a nuestros canales

La segunda mitad de la temporada ha estado bastante lejos en comparación a la primera de Gleyber Torres y aunque su bate venía en descenso, el caraqueño dio una muestra de despertar en la jornada de este martes.

La novena de los Tigres de Detroit está perdiendo parcialmente 2-1 ante los Guardianes de Cleveland y justamente la única carrera que han anotado ante Joey Cantillo fue gracias al poder del criollo.

Gleyber Torres se vuela la barda en solitaro:

El derecho de 28 años demostró que tiene sed de batear en la parte baja del tercer episodio, luego de ser agresivo y comprar en conteo de 3-0 ante el abridor zurdo.

Evidentemente, Cantillo le vino con una recta por el medio a Gleyber David, con la esperanza de que ese fuera el strike automático, sin embargo, lo que no se esperó fue que el criollo le hiciera swing a ese envío y lo mandará a volar a 402 pies de distancia por el jardín izquierdo, para empatar las acciones parcialmente 1-1.

Gleyber Torres se acerca a los 1000 hits de por vida:

Esta conexión de cuatro esquinas, significó el cuadrangular 16 en el presente torneo, para el venezolano, quien además llegó a 73 rayitas traídas al plato.

No obstante, la mejor noticia llega al divisar sus registros de por vida y percatarse de que llegó a 995 hits en su trayectoria como bigleaguer, a solamente cinco de alcanzar la notable cifra redonda de los 1.000 incogibles.