Magallanes incorpora a importado con experiencia en MLB

El combinado carabobeño incorpora a una nueva figura estadounidense en su pitcheo

Por Stefano Malavé Macri
Martes, 16 de septiembre de 2025 a las 07:13 pm
Connor Sadzeck, nuevo lanzador de Magallanes
A falta de poco menos de un mes para que dé inicio la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, los Navegantes del Magallanes ajustan detalles para una temporada donde buscan recuperar el protagonismo.

En este sentido, la organización filibustera firma a un nuevo importado para que forme parte de su nómina, siendo este el estadounidense Connor Sadzeck, quien se desempeña como lanzador relevista.

Carrera en Grandes Ligas

Se trata de un pelotero con experiencia en las Grandes Ligas al disputar tres campañas con Rangers de Texas en 2018, Marineros de Seattle en 2019 y Cerveceros de Milwaukee en el año 2022.

En treinta y cinco juegos en Las Mayores y treinta y seis entradas de labor, perdería un juego, salvaría otro, facturaría treinta y seis ponches y tendría 2.75 puntos de efectividad, así como también 1.53 de WHIP.

Su paso por México

Si bien se trata de un jugador que ha logrado lanzar en MLB, ha pasado buena parte de su carrera en Ligas Menores, aunque durante este verano ha jugado con Tecos de Dos Laredos en la Liga Mexicana de Beisbol, donde jugó 25 juegos y en 30 entradas generó un 4.20 de efectividad.

Del mismo modo, cuenta con experiencia en ligas invernales, al haber militado en la Liga Dominicana de Beisbol Profesional (LIDOM) con Tigres del Licey, en la Liga de Beisbol Profesional Roberto Clemente de Puerto Rico (LBPRC) con Gigantes de Carolina y, recientemente, en la Liga ARCO Mexicana del Pacífico con Yaquis de Ciudad Obregón.

Martes 16 de Septiembre de 2025
