|Entradas
|SD
|NYM
|1º
|Brandon Nimmo pega sencillo con rodado a jardinero izquierdo Ramón Laureano. Francisco Lindor anota Juan Soto a 3ra. Pete Alonso a 2da.
|0
|1
|1º
|Jeff McNeil pega doble (19) con rodado a jardinero derecho Fernando Tatis Jr. Pete Alonso anota Brandon Nimmo anota.
|0
|3
|1º
|Brett Baty batea jonrón (17) con elevado entre los jardines izquierdo y central. Jeff McNeil anota.
|0
|5
|2º
|Jackson Merrill batea jonrón (14) con elevado por el jardín central.
|1
|5
|2º
|Francisco Lindor batea jonrón (27) con elevado entre los jardines derecho y central.
|1
|6
|2º
|Pete Alonso batea jonrón (35) con elevado por el jardín central.
|1
|7
|3º
|Jake Cronenworth batea jonrón (11) con elevado por el jardín central.
|2
|7
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|F. Tatis Jr. RF
|2-0
|0
|0
|0
|.263
|L. Arraez 2B
|2-0
|0
|0
|0
|.285
|M. Machado 3B
|2-0
|0
|0
|0
|.276
|G. Sheets DH
|0-0
|0
|0
|0
|.263
|R. Laureano LF
|1-0
|0
|0
|0
|.286
|J. Merrill CF
|1-1
|1
|1
|1
|.261
|R. O'Hearn 1B
|1-0
|0
|0
|0
|.269
|J. Cronenworth SS
|1-1
|1
|1
|1
|.251
|F. Fermin C
|1-0
|0
|0
|0
|.259
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Michael King
|3.0
|7
|9
|2
|55-39
|3.70
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|F. Lindor SS
|2-2
|2
|1
|1
|.265
|J. Soto RF
|2-1
|0
|0
|0
|.263
|P. Alonso 1B
|2-2
|2
|1
|1
|.269
|B. Nimmo LF
|2-2
|1
|0
|1
|.263
|M. Vientos DH
|2-0
|0
|0
|0
|.239
|J. McNeil 2B
|2-1
|1
|0
|2
|.257
|B. Baty 3B
|2-1
|1
|1
|2
|.255
|F. Alvarez C
|2-0
|0
|0
|0
|.256
|C. Mullins CF
|1-0
|0
|0
|0
|.219
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Clay Holmes
|3.1
|2
|2
|1
|37-25
|3.79
|
San Diego
|
NY Mets
|2
|H
|9
|2
|HR
|3
|8
|TB
|19
|0
|DEB
|1
|
San Diego
|
NY Mets
|2
|K
|1
|39
|ST
|25
|9
|H
|2
|0
|BB
|1
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|Padres
|0
|1
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|2
|0
|Mets
|5
|2
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|9
|0
|Entradas
|SD
|NYM
|baja
|1º
|Brandon Nimmo pega sencillo con rodado a jardinero izquierdo Ramón Laureano. Francisco Lindor anota Juan Soto a 3ra. Pete Alonso a 2da.
|0
|1
|baja
|1º
|Jeff McNeil pega doble (19) con rodado a jardinero derecho Fernando Tatis Jr. Pete Alonso anota Brandon Nimmo anota.
|0
|3
|baja
|1º
|Brett Baty batea jonrón (17) con elevado entre los jardines izquierdo y central. Jeff McNeil anota.
|0
|5
|alta
|2º
|Jackson Merrill batea jonrón (14) con elevado por el jardín central.
|1
|5
|baja
|2º
|Francisco Lindor batea jonrón (27) con elevado entre los jardines derecho y central.
|1
|6
|baja
|2º
|Pete Alonso batea jonrón (35) con elevado por el jardín central.
|1
|7
|alta
|3º
|Jake Cronenworth batea jonrón (11) con elevado por el jardín central.
|2
|7
