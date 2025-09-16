Play by Play

Play by Play

ATL 6
WSH 3


Delayed Start
ATL 0
WSH 0
CLE 2
DET 1
B: 2
S: 1
O: 0
CHC 3
PIT 1
B: 0
S: 0
O: 0
ATH 0
BOS 1
B: 0
S: 2
O: 3
SD 2
NYM 7
B: 0
S: 1
O: 1
TOR 3
TB 0
B: 1
S: 0
O: 2
SEA 3
KC 0
B: 0
S: 0
O: 0
BAL 0
CWS 2
B: 1
S: 2
O: 2
NYY 2
MIN 1
B: 0
S: 0
O: 1
LAA 0
MIL 1
B: 0
S: 3
O: 1
CIN 0
STL 1
B: 1
S: 1
O: 0
Warmup
TEX 0
HOU 0
Pre-Game
MIA 0
COL 0
Pre-Game
SF 0
AZ 0
Pre-Game
PHI 0
LAD 0

SD
82-68 (.547)
2
Alta 4th 1 out
7

NYM
77-73 (.513)
Gavin Sheets

AL BATE

Gavin Sheets (DH)
0 - 0
Clay Holmes

LANZA

Clay Holmes
3.1 IP, 2 CL, 1 K, 37 NP
Bolas:
 
 
 
 
Strikes:
 
 
 
Outs:
 
 
en bases: 1B: Base vacía 2B: Base vacía 3B: Base vacía
Sin lanzamientos
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
0 1 1 - - - - - 2 2 0
5 2 0 - - - - - 7 9 0
Entradas SD NYM
Brandon Nimmo pega sencillo con rodado a jardinero izquierdo Ramón Laureano. Francisco Lindor anota Juan Soto a 3ra. Pete Alonso a 2da. 0 1
Jeff McNeil pega doble (19) con rodado a jardinero derecho Fernando Tatis Jr. Pete Alonso anota Brandon Nimmo anota. 0 3
Brett Baty batea jonrón (17) con elevado entre los jardines izquierdo y central. Jeff McNeil anota. 0 5
Jackson Merrill batea jonrón (14) con elevado por el jardín central. 1 5
Francisco Lindor batea jonrón (27) con elevado entre los jardines derecho y central. 1 6
Pete Alonso batea jonrón (35) con elevado por el jardín central. 1 7
Jake Cronenworth batea jonrón (11) con elevado por el jardín central. 2 7
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
F. Tatis Jr. RF 2-0 0 0 0 .263
L. Arraez 2B 2-0 0 0 0 .285
M. Machado 3B 2-0 0 0 0 .276
G. Sheets DH 0-0 0 0 0 .263
R. Laureano LF 1-0 0 0 0 .286
J. Merrill CF 1-1 1 1 1 .261
R. O'Hearn 1B 1-0 0 0 0 .269
J. Cronenworth SS 1-1 1 1 1 .251
F. Fermin C 1-0 0 0 0 .259




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Michael King 3.0 7 9 2 55-39 3.70
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
F. Lindor SS 2-2 2 1 1 .265
J. Soto RF 2-1 0 0 0 .263
P. Alonso 1B 2-2 2 1 1 .269
B. Nimmo LF 2-2 1 0 1 .263
M. Vientos DH 2-0 0 0 0 .239
J. McNeil 2B 2-1 1 0 2 .257
B. Baty 3B 2-1 1 1 2 .255
F. Alvarez C 2-0 0 0 0 .256
C. Mullins CF 1-0 0 0 0 .219




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Clay Holmes 3.1 2 2 1 37-25 3.79

San Diego
NY Mets
2 H 9
2 HR 3
8 TB 19
0 DEB 1

San Diego
NY Mets
2 K 1
39 ST 25
9 H 2
0 BB 1
Posiciones NL West
JG JP PCT DIF RACHA
Dodgers 84 66 .560 - L1
Padres 82 68 .547 2.0 W2
D-backs 76 75 .503 8.5 W3
Giants 75 75 .500 9.0 L3
Rockies 41 109 .273 43.0 L2
Posiciones NL East
JG JP PCT DIF RACHA
Phillies 90 61 .596 - W1
Mets 77 73 .513 12.5 W1
Marlins 70 80 .467 19.5 L1
Braves 68 83 .450 22.0 W3
Nationals 62 89 .411 28.0 L2
Probabilidad de ganar
92.9 %
4 parte alta
(B:1 S:2 O:1)

San Diego 2 - 7 NY Mets
Manny Machado batea elevado de out a jardinero izquierdo Brandon Nimmo.
Datos del encuentro
Estadio: Citi Field
Localidad: Flushing, New York
El clima: Partly Cloudy, 69 ºF
Capacidad: 42.136
Árbitros:
Home Plate: Jim Wolf
1era base: Chris Segal
2da base: Alex MacKay
3era base: Alan Porter
