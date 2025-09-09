Este prospecto le da noticias positivas a Navegantes del Magallanes (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Carlos Rodríguez, prospecto venezolano de los Bravos de Atlanta, estará participando con los Navegantes del Magallanes en la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), siendo esto una inclusión importante para el equipo que será dirigido por Eduardo Pérez. El joven jardinero recientemente dio unas declaraciones que llenan de ilusión tanto a la fanaticada, como a toda la organización.

Este jugador es el prospecto número 26 de la franquicia de la Liga Nacional y actualmente se encuentra jugando en Triple A, destacando en gran forma e incluso existen las posibilidades de que pronto pueda debutar en el beisbol de las Grandes Ligas.

Carlos Rodríguez estará listo con la "Nave Turca"

Según unas declaraciones del propio Rodríguez, compartidas por la periodista Georgeny Pérez, él estará jugando esta próxima campaña de LVBP con Magallanes, siendo una noticia buena para el equipo filibustero que irá en busca de un nuevo campeonato. Sin embargo, aún no tiene fecha clara de incorporación.

“Le comenté a Federico que este año voy a tomarme los primeros días de temporada para descansar. Mi organización en Estados Unidos quiere que descanse y que llegue en mejor forma para el Spring Training del año que viene. Más adelante en la temporada jugaré, pero todavía no tengo una fecha exacta", aseguró el prospecto Rodríguez.

En la última campaña de la LVBP, Carlos Rodríguez jugó 40 encuentros con Navegantes del Magallanes, donde conectó 56 hits, entre ellos siete dobles y dos jonrones. Además, remolcó 17 carreras, anotó 30 y dejó promedio de .329.