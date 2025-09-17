Juegos para este miércoles 17 de septiembre en la MLB

Suscríbete a nuestros canales

La recta final de la temporada regular entra en su momento más crucial, donde los equipos que aún buscan sellar su liderato en su respectiva división o, más bien, pelean por un puesto en la Wild Card no pueden fallar.

A su vez, algunos jugadores buscarán dejar una huella definitiva antes de la Postemporada, y los brazos abridores serán esenciales. Para este miércoles, se esperan encuentros cargados de mucha emoción hasta el último out.

Los Gigantes de San Francisco y los Cascabeles de Arizona se miden en un duelo clave para recortar distancias en la pelea por el Comodín, situación en la que también se encuentran Padres de San Diego y Mets de Nueva York, que jugarán en Citi Field.

Por la Liga Americana, los Astros de Houston quieren quitarle el liderato a Seattle, para lo cual deberán enfrentar y vencer, una vez más, a los Rangers de Texas. Los Yankees de Nueva York, por su parte, buscan estirar su diferencia con respecto al último puesto de la Wild Card de la Liga Americana en su partido ante Mellizos de Minnesota.

Juegos para este miércoles 17 de septiembre