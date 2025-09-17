Alex Cabrera inyectará esta filosofía para mejorar el bateo de los Tiburones de La Guaira

Suscríbete a nuestros canales

A lo largo de su historia, en Tiburones de La Guaira siempre se han contados con figuras de primer orden en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP); elegir a la más destacada de seguro desataría mucha controversia, pero sin un ápice una de las más trascendentales ha sido Alex Cabrera.

Mencionar su nombre es citar probablemente al más poderoso toletero criollo de siempre, a parte de ser seguro uno de los bateadores más inteligentes, estudiosos y aplicados. Todas esas cualidades le construyeron una importante carrera como jugador y que desde este año, da sus primeros pasos como técnico.

Alex Cabrera el coach de bateo

La primera inicial en ese sentido, la tuvo con Marineros de Carabobo en el reciente torneo de la Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP), donde las estadísticas mostraron que su contratación fue un acierto; ese fue uno de los principales alicientes por los que fue convocado precisamente por el cardumen, un nuevo comienzo para él con ese uniforme:

“Cuando entré ayer (lunes), uno siente una alegría, algo por dentro que uno se espeluca; es diferente cuando uno va a un play ball, a cuando se está aquí con toda la fanaticada, uniformado, el himno nacional. Creo que las emociones, los recuerdos en este estadio que me dio muchas satisfacciones y alegrías; hice el todo por el todo para que La Guaira quedara campeón, no lo logré pero logré récords para traer su nombre (de nuevo a la palestra)”.

Por otra parte, el “Samurái" se refirió a la filosofía que quiere impregnar a sus pupilos tiburones:

LVBP - Tiburones de La Guaira

“Físico es una cosa, mental otra (....), el bateo es algo sobre lo que se puede tener el 40, 50% de habilidad, pero se debe tener un 50 0 60% de mentalidad porque el beisbol es algo impresionante: tu tienes una guerra 9 (bateadores) contra 1 (pitcher) y se la tienes que ganar, cómo, buscándole el mejor pitcheo, cuáles está usando, cuál es el mejor que está usando y yo fui un especialista en eso”.

“Creo eso, también en las ganas, el trabajo, la consistencia y uno debe darle confianza al bateador, por ejemplo, uno le dice ´su mejor pitcheo es una slider, te la va a tirar en 3 (bolas) y 2 (strike)´ así cuando va allá ya tiene una noción, posibilidad de dar el batazo oportuno que se necesita”.

Sobre los avances y herramientas tecnológicas que hoy en día se emplean para analizar el juego en su totalidad, subrayó no estar preocupado por ello dada su amplia experiencia en la pelota de Japón, donde aplicó técnicas y procedimientos similares unos 10 años antes de que formaran parte de la MLB y la LVBP.

Estas declaraciones las ofreció al Departamento de Prensa de La Guaira.