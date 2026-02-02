¡Batacazo en Tampa Bay Downs! Marcos Meneses sorprendió con dividendo de 23 a 1 en el cierre dominical

Suscríbete a nuestros canales

El fusta venezolano selló la jornada con un triunfo inesperado que sacudió las pizarras del óvalo de Florida. La última competencia del programa en el hipódromo de Tampa Bay Downs acogió un Maiden Special Weight de $55,000, destinado a potras de cuatro o más años en un recorrido de 1,600 metros sobre grama; allí se produjo la gran sorpresa de la tarde con un dividendo de 23-1.

Tampa Bay Downs: Marco Meneses gana con un batacazo que paga 29-1

La cartelera dominical, compuesta por nueve pruebas, reservó la mayor emoción para el cierre del Pick 6. La victoria perteneció a Calla, ejemplar bajo la tutela del preparador Daniel Damen y la monta del jinete criollo Marcos Meneses. El binomio completó la milla en un tiempo oficial de 1:36.32, registro que permitió un abono de $49.60 a ganador, $16.00 al place y $6.60.

Calla es un purasangre de cuatro años, hijo del semental Mendelssohn en la yegua Gardenista por Curlin. Con este éxito, el ejemplar debutó con honores en la temporada 2026 y firmó su primera victoria tras siete presentaciones oficiales en su historial.

Antes del inicio de la carrera, el ejemplar presentó un Morning Line de 20-1, cifra que lo consolidó como el mejor dividendo de la jornada dentro del meeting de Tampa Bay Downs.