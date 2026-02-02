España: Solicitan cancelar los trenes entre Madrid y Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

Una modificación inesperada en la planificación ferroviaria en España ha obligado a ajustar los relojes en el corredor de alta velocidad más importante del país. Adif, el gestor de la infraestructura, ha lanzado una solicitud urgente a las operadoras Renfe, Iryo y Ouigo: es necesario suprimir las últimas frecuencias del día entre Madrid y Barcelona. El motivo no es otro que una cuestión logística de primer orden, ya que la entidad necesita ampliar la "ventana nocturna" de trabajo para realizar labores de mantenimiento preventivo en las vías sin la presión del tráfico comercial.

La medida, que entra en vigor de manera inmediata, busca garantizar la fiabilidad de una línea que soporta una densidad de tráfico altísima. Hasta ahora, el margen de tiempo entre el último tren de la noche y el primero de la mañana resultaba insuficiente para que los equipos técnicos de Adif pudieran llevar a cabo las revisiones y reparaciones necesarias con la profundidad requerida. Por ello, se ha decidido sacrificar las últimas conexiones para ganar horas vitales de trabajo técnico.

Un ajuste necesario para la alta velocidad en España

La decisión subraya la complejidad de gestionar la red ferroviaria de España, que se ha convertido en un referente europeo por su extensión y liberalización. Sin embargo, más operadores y más trenes implican un mayor desgaste de la infraestructura, lo que obliga a tomar decisiones impopulares como esta. Aunque la solicitud se extiende a todas las compañías que operan en el trayecto, las afectaciones ya tienen nombre y apellido para la jornada de este lunes, impactando directamente a los usuarios que planeaban viajar a última hora.

Según han confirmado fuentes del gestor ferroviario, los servicios que no circularán a partir de este lunes son servicios AVE específicos de Renfe, aunque se recomienda a los pasajeros de Iryo y Ouigo estar atentos a posibles notificaciones. Los trenes cancelados para facilitar estas labores son:

AVE Madrid (Puerta de Atocha) - Barcelona (Sants): Salida prevista a las 20:27 h.

AVE Madrid (Puerta de Atocha) - Barcelona (Sants): Salida prevista a las 21:07 h.

AVE Barcelona (Sants) - Madrid (Puerta de Atocha): Salida prevista a las 21:05 h.

Este recorte en la parrilla nocturna supone un contratiempo para el viajero de negocios o de fin de semana que apuraba hasta el final del día para regresar. Por el momento, la medida se aplica exclusivamente al corredor noreste, pero pone de manifiesto el reto que supone mantener los estándares de calidad en una red cada vez más saturada. Se recomienda a todos los usuarios con billetes para las franjas nocturnas revisar el estado de su viaje en las aplicaciones oficiales de las operadoras.