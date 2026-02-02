Promesa de México llega a España para firmar con el Atlético de Madrid

Suscríbete a nuestros canales

El mercado de invierno en Europa está cerrando con un movimiento histórico para el fútbol mexicano. Obed Vargas, la joya de 20 años del Seattle Sounders, se encuentra en las horas finales para formalizar su traspaso al Atlético de Madrid.

El mediocampista ya ha aterrizado en la capital española, donde las cámaras de diversos medios locales captaron su llegada para someterse a los exámenes médicos de rigor.

Traspaso cocinado a fuego lento

De acuerdo con reportes de ESPN y el periodista especializado Fabrizio Romano, el cuerpo técnico del Atlético quedó impresionado con Vargas tras enfrentarlo en el Mundial de Clubes el año pasado.

Se estima un pago cercano a los cuatro millones de euros, con una importante cláusula de plusvalía para el Seattle Sounders en caso de una futura venta. El mexicano firmaría un vínculo a largo plazo, inicialmente proyectado hasta junio de 2028 o 2030.

¿Se queda o sale cedido?

Aunque el fichaje es casi un hecho, la directiva colchonera debate su futuro inmediato. Debido a su juventud y a que apenas será su primera experiencia en el "Viejo Continente", existen dos escenarios sobre la mesa.

El primero sería integrarlo de inmediato bajo las órdenes de Diego "Cholo" Simeone para cubrir bajas en el mediocampo.

Sin embargo, evalúan la posibilidad de prestarlo a un equipo de LaLiga (suenan con fuerza el Getafe o el Celta de Vigo) para que gane ritmo y minutos en el fútbol español antes de dar el salto definitivo al Metropolitano.

Obed Vargas, nacido en Anchorage, Alaska, pero internacional con la Selección Mexicana, cierra un ciclo brillante en la MLS donde fue nombrado como uno de los mejores juveniles del torneo.