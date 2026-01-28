Luz verde de la Comisión Europea: El Atlético de Madrid cambia de manos

Suscríbete a nuestros canales

La Comisión Europea ha otorgado este martes la autorización definitiva para que el fondo de inversión estadounidense Apollo se convierta en el nuevo accionista mayoritario del Atlético de Madrid.

A través de un comunicado oficial, la institución comunitaria informó que la operación no vulnera las leyes de libre competencia del mercado europeo. El Ejecutivo comunitario concluyó que la transacción "no plantea problemas de competencia, puesto que las compañías no están activas en los mismos mercados ni en mercados verticales relacionados".

Un proceso de control simplificado

Los servicios europeos de Competencia, bajo la dirección de la comisaria española Teresa Ribera, evaluaron la operación mediante el procedimiento simplificado de control de concentraciones. Este protocolo se reserva habitualmente para transacciones que, por su naturaleza y la falta de solapamiento entre las empresas involucradas, no suponen un riesgo para el equilibrio económico de la región.

Los detalles del cambio de mando

El acuerdo, anunciado originalmente en noviembre de 2025, se fraguó entre Apollo y el núcleo duro de accionistas actuales: Miguel Ángel Gil Marín (Consejero Delegado), Enrique Cerezo (Presidente), Quantum Pacific Group y Ares Management.

Según fuentes cercanas a la operación, la filial Apollo Sports Capital (ASC) tomará el control del club madrileño adquiriendo un paquete accionarial que oscila entre el 51 % y el 55 %. Diversos estudios de mercado valoran actualmente el 100 % de la entidad rojiblanca en una cifra situada entre los 2.500 y 3.000 millones de euros.

El nuevo mapa accionarial del Metropolitano

Hasta la firma de este histórico acuerdo, el control del Atlético de Madrid estaba estructurado de la siguiente forma:

· Atlético HoldCo: La sociedad compartida por Gil Marín, Enrique Cerezo y el fondo Ares Management (quien inyectó capital en 2021). Esta sociedad controlaba el 70,47 % de los títulos.

· Quantum Pacific Group: La empresa del magnate israelí Idan Ofer, que posee un 27,84 %.

· Accionistas minoritarios: Poseedores del porcentaje restante de la propiedad.

Con la entrada de Apollo, la estructura de mando se reconfigura para dar paso a una nueva etapa en la gestión del club.

¿Quién es Apollo Sports Capital?

ASC es la división especializada en inversiones deportivas de la gigante financiera global Apollo. Su interés por el mercado español no es nuevo, ya que entre sus activos recientes destacan participaciones en torneos de élite como el Mutua Madrid Open y el Miami Open.

Esta adquisición supone un paso firme del fondo estadounidense en el fútbol europeo, consolidando al Atlético de Madrid como uno de los activos deportivos más valiosos y estables del continente bajo la lupa de los inversores internacionales.