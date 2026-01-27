Champions League: Así marcha la tabla de goleadores antes de la última jornada

Suscríbete a nuestros canales

Solos horas quedan para vivir una electrizante jornada de Champions League este 28 de enero, que representará la octava y última fecha de la fase de liga del torneo.

La jornada tendrá mucho en juego, porque algunos desde su intención buscarán meterse dentro de los primeros ocho equipo, que clasificarían directo a los octavos de final, mientras el resto querrán permanecer dentro de los 24 clubes, que permite jugar la ronda de dieciseisavos.

Ahora bien, si algo deben garantizar los conjuntos en esta fecha es goles, principalmente porque será un criterio importante en caso de igualdad en puntos.

De allí, que toque una obligada revisión de quiénes son los líderes de este apartado en la edición de Liga de Campeones 2025-26, donde destacan principales figuras.

¿Cómo está la tabla de goleadores de la Champions League?

Kylian Mbappé es el delantero que actualmente lidera la estadística con una suma de 11 tantos en seis partidos disputados. Su más cercano perseguidor está en las filas del Bayern Múnich, con Harry Kane como el estelas, con siete dianas en su registro.

El podio lo cierran hasta tres jugadores con la misma cifra: Anthony Gordon, Victor Osimhen y Erling Haaland, con seis encuentros con las redes. Por su parte, la continuidad en esta lista la representan Gabriel Martinelli, Harvey Barnes y Fermín López, todos con cinco tantos.

Hay que decir que Mbappé, el líder del pelotón, jugará en la última jornada de Champions League con su Real Madrid ante Benfica, mientras Harry Kane tiene su duelo con el Bayern ante el PSV Eindhoven.