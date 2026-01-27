Champions League: El Barcelona luchará por la clasificación directa a octavos

Suscríbete a nuestros canales

La fase de liga de la UEFA Champions League llega a su clímax y el FC Barcelona se encuentra en una de esas noches que definen temporadas.

Este miércoles, el Spotify Camp Nou conocerá el destino de su equipo en el torneo más importante a nivel de clubes. El objetivo es abandonar la novena plaza y entrar por la puerta grande en el selecto grupo de los ocho mejores.

Con 13 puntos en su casillero, el equipo de Hansi Flick habita en la zona de playoffs, una ronda que los azulgranas quieren evitar a toda costa.

Deben ganar y golear

Para el Barcelona, vencer al Copenhague no es suficiente. Debido a la extrema paridad en la tabla, el diferencial de goles será el criterio de desempate que decida quién descansa en febrero y quién no.

Se espera que Flick alinee a su "tridente de oro" con Lamine Yamal, Raphinha y Robert Lewandowski desde el inicio. La orden parte por no levantar el pie del acelerador incluso si el marcador es favorable.

Con los partidos jugándose en simultáneo, el cuerpo técnico tendrá un ojo en el campo y otro en los resultados de rivales directos como Chelsea, Real Madrid, Newcastle, Liverpool, Tottenham o PSG.

Copenhague quiere el batacazo

Por otro lado, el conjunto danés llega a España con la soga al cuello pero con el corazón encendido. Situados en la posición 26 con ocho puntos, están a las puertas de la zona de clasificación (Top 24).

Para ellos, puntuar en el Camp Nou es una necesidad vital para no quedar eliminados de toda competición europea.

El Copenhague ya ha demostrado esta temporada ser un equipo capaz de replegarse con orden y castigar en transiciones rápidas. Saben que un Barça volcado al ataque dejará espacios atrás, y ahí es donde buscarán dar la sorpresa que silencie al coliseo azulgrana.