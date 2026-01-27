Champions League: Mourinho defiende a su niño Arbeloa

Suscríbete a nuestros canales

José Mourinho fue protagonista de la rueda de prensa entre Benfica vs Real Madrid. Es uno de los duelos más esperados de Champions League en lo que va de temporada. El portugués dio la clave para enfrentar a los españoles y tuvo palabras cariñosas con Álvaro Arbeloa.

Mou que nunca se ha mordido la lengua matizó sus palabras sobre la inexperiencia de los DT en los grandes clubes de Europa: "Arbeloa es mi niño, no es solo un ex jugador mío. Es al último al que podría presionar. Solo espero que le vaya bien y tenga una gran carrera".

De esta manera el entrenador del Benfica señaló que su comentario iba dirigido al entrenador de la Juventus. Por otra parte, recordó que aún no habla con el entrenador del Real Madrid: "No he hablado con Álvaro, no es necesario una llamada entre nosotros para desearle suerte, él lo sabe".

José Mourinho dio la clave para vencer al Real Madrid

José Mourinho tiene la última Jornada de Champions League contra el Real Madrid en casa. Los portugueses necesitan una victoria para clasificar (si se dan ciertos resultados) entre los mejores 24 equipos de la competición. Una tarea dura que el entrenador más ganador de Portugal entiende.

Mou dio la clave para vencer al Madrid: "Si no tenemos equilibrio, el Madrid nos va a castigar. Nos meten 3 goles en tres jugadas. Tienen un nivel tan alto que nos van a castigar". De esta manera comenta que el equilibrio entre ataque y defensa será fundamental para llevarse los tres puntos.

José Mourinho y la salida de Xabi Alonso del Real Madrid

Mou también tuvo tiempo para hablar sobre la salida de Xabi Alonso del Real Madrid. Una de las más sonadas de la temporada: "Es otro de mis chicos. Solo tengo recuerdos positivos de él. He tenido la emoción, que tendré mañana de jugar contra Álvaro, de jugar contra Xabi".

Para finalizar el portugués puntualizó: "Una alegría lo que hizo (Alonso) en el Leverkusen. Lo que pasó en el Madrid es algo que no me interesa. Seguro que su carrera irá en otra dirección y será muy feliz. Es un gran entrenador".