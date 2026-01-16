José Mourinho sigue en la agenda del Real Madrid para un regreso al club

Suscríbete a nuestros canales

En el Real Madrid han ocurrido muchas cosas en los días más recientes. Primero con la caída ante Barcelona en la final de Supercopa de España, luego la destitución de Xabi Alonso, que dio con el nuevo mando de Álvaro Arbeloa, quien inició con la eliminación de los suyos en Copa del Rey, a manos del Albacete de segunda división.

Lo anterior ha dejado heridas sensibles en el club, que no estaría cerrado a tener un plan alternativo si la apuesta por Arbeloa no termina de dar con el objetivo planteado.

Al menos, así lo deja entrever una información en 'El Partidazo de COPE', de la mano de Alfredo Relano, quien apuntó un nombre que estaría en las preferencias de Florentino Pérez para asumir ese banquillo merengue.

Se trata de nada más y nada menos que un viejo conocido en la entidad, el portugués José Mourinho, un favorito en cierto sector de la afición y que no tendría las puertas cerradas de la institución en un futuro inmediato.

¿Está José Mourinho en los planes del Real Madrid?

No es nuevo este rumor en la prensa española, que en el pasado ya ha dado el nombre del luso como un candidato fuerte en la agenda merengue.

"La idea definitiva de Florentino Pérez es traer de vuelta a José Mourinho. Es un entrenador que está causando furor en el Benfica, precisamente para que lo despidan. Mourinho era el único con el que Florentino Pérez estaba satisfecho. No me sorprendería que Florentino Pérez lo trajera de vuelta", mencionó Relano.

Actualmente 'Mou' está a cargo del Benfica, con el que viene de caer ante Porto en los cuartos de final de la Copa de Portugal (1-0), generando cierto runrún en los seguidores del club.

José Mourinho ya estuvo al frente del Real Madrid en una etapa entre 2010 y 2013, periodo en el que cosechó tres títulos: una Copa del Rey 2011, LaLiga de 2012 y la Supercopa de España de 2012.