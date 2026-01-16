Real Madrid decide su próximo paso con Vinicius Jr: ¿Estará fuera del equipo?

Suscríbete a nuestros canales

La era de Xabi Alonso en el Real Madrid ya es pasado e historia. Hoy, el nuevo presente merengue, está en manos de Álvaro Arbeloa, quien asumió el banquillo, después de la caída ante el FC Barcelona en la Supercopa de España. Con este nuevo guion, se espera que cambien muchas cosas, como la situación de Vinicius, por ejemplo.

El brasilero había dejado una serie de imágenes de evidentes desencuentros con el propio Alonso, que hicieron pensar que su futuro se acercaba a estar muy lejos del vestuario madridista.

Incluso, la propia renovación de su contrato había tenido una pausa, en medio de su pérdida de protagonismo y su bajo rendimiento en el terreno de juego.

Lo cierto es que esto podría cambiar drásticamente, apuntando directamente a su continuidad en el club, ahora que el mandamás de ese banquillo es Arbeloa.

¿Seguirá Vinicius en el Real Madrid?

Desde 'Carrusel Mercato' se adelantó esta dirección. Fue el periodista Antón Meana el que dio detalles de los nuevos pensamientos en el alto mando merengue con relación al brasilero.

Según esa información, en el Real Madrid confían que con la marcha de Xabi se puedan retomar las conversaciones con el entorno de 'Vini', en un claro movimiento por garantizar la renovación del vínculo con el delantero.

"Creen que con la marcha de Xabi Alonso se puede activar en enero la renovación de Vinicius. Ya explicó en su día Carreño que el Madrid asume que antes que termine la temporada no se va a firmar el nuevo contrato, siguen siendo optimistas y piensan que Vinicius va a aceptar la renovación", dijo Meana.

"Sin Xabi Alonso es más fácil y el papel que le va a dar Arbeloa al brasilero va a ser de protagonista compartiendo la escena con Kylian Mbappé", agregó.

Finalmente, además de lo de Vinicius, en esa misma información Antón mencionó que el Real Madrid no tiene pensado fichar en el mercado de invierno y cree que Arbeloa debe sacar provecho a la plantilla que actualmente tiene.