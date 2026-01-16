Xabi Alonso: ¿Cuál será su próximo reto en el fútbol europeo?

Suscríbete a nuestros canales

Xabi Alonso es uno de los mejores entrenadores en la actualidad que no tiene equipo. Su paso por el Real Madrid aunque no fue malo a nivel de rendimiento, si lo fue a nivel de gestión con su plantilla. A pesar de eso, el español ya tendría dos opciones clara para dirigir a partir de verano.

Alonso tendría dos opciones claras para dirigir desde la temporada 2026-27. El Liverpool es una de las opciones, pese a que Arne Slot es técnico del equipo; podría ser despedido a final de temporada por sus problemas con la plantilla, con Mo Salah como su principal conflicto.

Por otra parte, el Manchester United que despidió a Ruben Amorim también sería otra opción clara. El club mancuniano estaría buscando un DT para el verano y Xabi entra de lleno en la carrera. En primer lugar, pueden ofrecerle un proyecto competitivo y tranquilidad para desarrollar su idea.

¿Está Xabi Alonso preparado para el reto de la Premier League?

La Premier League exige un nivel de intensidad y gestión que pocos entrenadores logran sostener. Xabi Alonso ha demostrado capacidad táctica en Europa, pero su estilo directo con los jugadores genera dudas sobre cómo encajaría en un entorno tan competitivo y mediático.

Liverpool y Manchester United lo consideran una opción atractiva por su visión estratégica y experiencia internacional. Sin embargo, el reto será equilibrar resultados inmediatos con un manejo interno más sólido, condición indispensable para sobrevivir en la liga más exigente del mundo.

Su paso por el Real Madrid no se considera un fracaso por su rendimiento. Sin embargo, si por su gestión con un grupo de jugadores que lo habían ganado todo y no mostraron respeto por su entrenador. A pesar de eso, en Inglaterra la cultura es diferente y los jugadores tienen más estima por su DT.