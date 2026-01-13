Xabi Alonso se despide del Real Madrid con contundente mensaje

Suscríbete a nuestros canales

Después de fracasar en la Supercopa de España durante el pasado fin de semana, Real Madrid tomó cartas en el asuntos y anunciaron la destitución de Xabi Alonso del banquillo blanco este lunes 12 de enero. El entrenador será reemplazado por el también exjugador merengue Álvaro Arbeloa.

El dirigente se despidió de los madridistas y de su afición a través de un breve comunicado publicado en sus redes sociales, en el que expresó su tristeza por no haber logrado los objetivos deseados. El técnico reconoció que la etapa no terminó como esperaba, pero dejó claro que siempre actuó con la máxima entrega y profesionalismo durante su paso por el club blanco.

El entrenador subrayó que asumir el cargo fue un honor y una gran responsabilidad, palabras con las que reflejó el respeto y la exigencia que implica estar al frente de una de las instituciones más importantes del fútbol mundial. El mandamás se despide por la puerta de atrás, tras no poder alcanzar trofeos de relevancia como el Mundial de Clubes cuando comenzó su proceso y la reciente Supercopa.

Xabi Alonso deja mensaje tras su despido del Real Madrid

Xabi Alonso agradeció de manera especial al club, a los jugadores y, sobre todo, a la afición madridista por la confianza y el apoyo recibidos. Aseguró que se marcha con gratitud, respeto y la tranquilidad de haber dado lo mejor de sí en todo momento, cerrando así una etapa marcada por el compromiso y el aprendizaje.

Concluye esta etapa profesional, y no ha salido como nos hubiera gustado. Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad. Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la afición y al madridsmo su confianza y apoyo. Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible", expresó Alonso en sus redes sociales.

Entre su comunicado, llama la atención de que menciona a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, entre sus palabras, donde si lo hace con los jugadores y fanáticos madridistas. El español se va con apenas ocho meses de experiencia como director técnico de los merengues.