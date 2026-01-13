Real Madrid: La fría despedida de los jugadores con Xabi Alonso

Suscríbete a nuestros canales

Real Madrid y Xabi Alonso tomaron la decisión de separar sus caminos de mutuo acuerdo. Esa situación llevó a una cadena de mensajes en redes sociales para despedir a su ex entrenador. El primero en hacerlo fue Kylian Mbappé, con una frialdad que no sorprendió en el resto de jugadores.

A partir de ahí, las despedidas se sucedieron en cadena. Arda Güler, Tchouaméni, Huijsen y Dani Ceballos fueron algunos de los que expresaron gratitud, aunque con textos fríos y formales. La mayoría de los mensajes se limitaron a agradecer y desear suerte, sin grandes muestras de cercanía o emoción.

Courtois, Rodrygo, Valverde, Rüdiger y Carvajal se sumaron con mensajes similares, cerrando una despedida que, aunque masiva, transmitió cierta frialdad. El tono general reflejó respeto hacia Alonso, pero también la distancia de un ciclo corto que no dejó vínculos profundos en el vestuario.

Dos estrellas no se despidieron públicamente de Xabi Alonso

Jude Bellingham y Vinicius Jr no se despidieron públicamente de Xabi Alonso. Son dos jugadores que tuvieron su más y menos con el entrenador español durante su gestión. Con el brasileño los problemas fueron notorios y públicos y esa situación deterioró la imagen del tolosarra con el vestuario.

Alonso tuvo muchos problemas de gestión con un grupo de jugadores que lo han ganador todo. Se cree que el verdadero problema fue convencerlos de su idea de juego y la manera como el español vive el fútbol. Por otra parte, los resultados contra rivales top no fueron los indicados.

Números de Xabi Alonso con el Real Madrid

Xabi Alonso se despide del Real Madrid con récord positivo: 34 juegos, 24 victorias, 4 empates y 6 derrotas. En esa línea no fueron malos números, pero sí fueron malos los resultados contra rivales grandes: derrota contra PSG 4-0, Atlético de Madrid 5-2, Liverpool 1-0, Manchester City 2-1 y Barcelona 3-2.