¡Bombazo! Xabi Alonso sale del Real Madrid

El estratega vasco Xabi Alonso y el Real Madrid decideron separar sus caminos y ya no será el timonel merengue. Discutido durante semanas, Xabi parecía haber ganado crédito en los últimos encuentros gracias a sus victorias, hasta llegar a la final de la Supercopa de España, en la que cayó 3-2 frente al Barça.

Comunicado oficial del Real Madrid

El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo.

Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa.

Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas.

Noticia en desarrollo