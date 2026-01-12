Fútbol Internacional

¡Bombazo! Xabi Alonso sale del Real Madrid

El vasco duró poco más de seis meses al frente del banquillo del Real Madrid 

Por

Iván Holguín
Lunes, 12 de enero de 2026 a las 01:16 pm
¡Bombazo! Xabi Alonso sale del Real Madrid
Suscríbete a nuestros canales

El estratega vasco Xabi Alonso y el Real Madrid decideron separar sus caminos y ya no será el timonel merengue. Discutido durante semanas, Xabi parecía haber ganado crédito en los últimos encuentros gracias a sus victorias, hasta llegar a la final de la Supercopa de España, en la que cayó 3-2 frente al Barça.

Comunicado oficial del Real Madrid

El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo.

Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa.

Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas.

Noticia en desarrollo

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo Juan Soto Red Sox Barcelona
Lunes 12 de Enero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Fútbol