Los gigantes de Europa preparan sus ofertas para el regreso de Xabi Alonso

Apenas unos días después de que se confirmara su salida del Real Madrid, el futuro de Xabi Alonso ya está marcando la agenda de los grandes clubes europeos. Lo que para el madridismo es el cierre de una etapa, para el resto de las potencias continentales representa la oportunidad de oro de contratar al técnico más cotizado del mercado actual

Según el periodista especializado Fabrizio Romano, el parón de Alonso será breve. Existe la firme convicción de que el estratega tolosarra atraerá un interés masivo de clubes de primer nivel de forma inmediata, y su regreso a un banquillo de élite podría concretarse "en los próximos meses".

El mercado se agita tras el adiós al Bernabéu

La salida de Xabi del Real Madrid no ha mermado su reputación; al contrario, su disponibilidad ha disparado las alarmas en las secretarías técnicas de la Premier League y la Bundesliga. Su capacidad para gestionar un vestuario de estrellas y su estilo táctico evolucionado lo sitúan como el candidato número uno para cualquier proyecto que busque una renovación estructural.

Los destinos que ganan fuerza

Con el Real Madrid ya en su currículum como entrenador, el abanico de posibilidades se reduce a un club muy selecto. Tras la información de Romano, tres nombres resuenan con fuerza en las oficinas del fútbol europeo:

Manchester City: Con los rumores sobre el fin de ciclo de Pep Guardiola, Alonso aparece como el heredero táctico ideal para mantener la hegemonía en Inglaterra.

Bayern Múnich: Los bávaros siempre han visto en Xabi al líder capaz de devolverles la identidad que forjaron durante su etapa como jugador en el Allianz Arena.

Liverpool FC: El vínculo emocional de Anfield con el español sigue vigente, y el club inglés vigila de cerca cualquier movimiento para dar un golpe de efecto en el mercado.

El factor tiempo: "En los próximos meses"

La clave de la información reside en la rapidez del proceso. A diferencia de otros entrenadores que optan por un año sabático tras dirigir en Madrid, Alonso parece estar listo para el siguiente desafío.

"Existe la sensación de que Xabi Alonso atraerá el interés de clubes de primer nivel y que su regreso a los banquillos podría darse en los próximos meses", asegura Romano. Esto sugiere que las conversaciones podrían estar iniciándose incluso antes de que termine el presente periodo invernal.

Xabi Alonso abandona Chamartín habiendo demostrado que su éxito en Alemania no fue una casualidad. Su salida abre un "efecto dominó" en Europa: el club que logre convencerle no solo se lleva a un técnico, sino una filosofía de juego que ha sido elogiada por los mejores estrategas del mundo.