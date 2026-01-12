La comparación entre Xabi Alonso y Hansi Flick que no justifica el despido del español

Suscríbete a nuestros canales

El despido de Xabi Alonso a tomado por sorpresa a propios y extraños, el tolosarra dejó de ser entrenador del Real Madrid pocas horas después de perder la final de la Supercopa de España frente al Barcelona de Hansi Flick por marcador de 3-2. El club merengue ya ha informado que el exjugador Álvaro Arbeloa será el nuevo estratega de los blancos.

Un cumulo de situaciones son las que provocan que ahora la directiva blanca consideren que Xabi no es el hombre correcto para seguir a cargo del proyecto. Lo cierto es que pese a la inconformidad de los fanáticos, sobre todo por la poca mejoría en el juego del equipo, nada indicaba que Alonso tuviera las horas contadas tras caer contra el clásico rival en un partido igualado.

Comparativa entre Xabi Alonso y Hansi Flick

El Barcelona lo ganó casi todo la temporada pasada, de hecho, arrasó en el fútbol español y "solo" tropezó en las semifinales de Champions League contra el Inter de Milán, todo esto pese a que el inicio de temporada no fue perfecto, ni mucho menos. En sus primeros 34 partidos de la temporada 2024/2025 el equipo culé consiguió 24 victorias 4 empates 6 derrotas... Esos son exactamente los mismos registros que logró Xabi Alonso durante su breve paso por el Real Madrid.

A pesar de sumar resultados prácticamente iguales, lo cierto es que el ya ex equipo de Xabi Alonso mostró muchas peores sensaciones que el Barcelona de Hansi Flick, lo que ocasionó un desgaste prematuro en relación con los jugadores, la afición y la directiva. En este caso la paciencia del Real Madrid se acabó antes de lo esperado, en comparación con los catalanes.