Real Madrid: Arbeloa rompe el silencio y define el futuro de Trent

Real Madrid es una máquina de crear rumores y noticias en la prensa española. Uno de los más recurrentes es que Trent Alexander-Arnold estaría cercano a salir del equipo. En ese contexto, Álvaro Arbeloa resaltó lo que va a pasar con el futbolista inglés en lo que resta de temporada.

Arbeloa dejó muy claro que lo que se dice sobre Alexander-Arnold es falso. Además, dejó muy claro que será un jugador fundamental en el equipo una vez que este al 100% de su estado físico. El inglés ha tenido muchas lesiones desde su llegada al equipo blanco y eso le ha quitado continuidad.

El lateral derecho se encuentra en la fase final de su recuperación tras la rotura fibrilar sufrida en diciembre ante el Athletic. Los servicios médicos del Madrid estiman que el jugador volverá a las convocatorias en dos semanas; integrándose progresivamente para disputar la fase final de la Champions League.

Los lesionados del Real Madrid a lo largo de la temporada

Trent Alexander-Arnold es uno de los jugadores lesionados a lo largo de la temporada. Se ha perdido 14 juegos por diferentes lesiones musculares. La última contra el Athletic Club en diciembre, donde tuvo una actuación estelar, pero se retiró decepcionado por un desgarro.

Eder Militao (lesión muscular), Antonio Rudiger (problemas de rodilla) y Ferland Mendy (problemas musculares) son los otros lesionados que han afectado la planificación del equipo en los últimos meses. De hecho, los dos primeros son claves para la zona defensiva.

Real Madrid con otra dinámica

La llegada de Álvaro Arbeloa significó un cambio de dinámica del equipo. Ahora presionan más, juegan más al toque, no necesitan tener tanto la posesión de la pelota y los resultados han sido fantásticos. Más allá de los goles y las victorias, han logrado una imagen mucho más sólida en la temporada.

El equipo está segundo en la clasificación en LaLiga y tercero en la Champions League. Hay muchas opciones de clasificar entre los 8 primeros y descansar en la primera fase eliminatoria de la competición. Un tiempo fundamental para afrontar el resto de la temporada.