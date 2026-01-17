Álvaro Arbeloa sale en defensa de su equipo tras la pitada en el Santiago Bernabéu

Suscríbete a nuestros canales

Tras la victoria por 2-0 frente al Levante en el Estadio Santiago Bernabéu, el técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, compareció ante los medios de comunicación en rueda de prensa para analizar el rendimiento de su equipo, abordar la exigencia de la afición y salir en defensa de sus jugadores tras las críticas recibidas.

Cuestionado sobre los silbidos escuchados en algunos tramos del encuentro, el español mostró una postura de máximo respeto hacia la grada, recordando su propia etapa como futbolista en el club.

"Ya sabes que siempre he respetado mucho al Bernabéu. A mí también me han silbado mucho y lo que nos hace grandes es la exigencia de este club. Siempre la tenemos que tomar a bien porque saben que podemos dar mucho más y estar a la altura del Madrid. Tenemos que darles mucho más y sobre todo esta semana", afirmó.

Defensa cerrada a Vinícius Jr.

Uno de los puntos más tensos de la conferencia fue el análisis sobre las críticas y pitos dirigidos hacia Vinícius Jr. En su respuesta fue tajante al recordar el legado y el compromiso del astro brasileño con la entidad blanca.

"No creo que le piten todos los partidos, respeto muchísimo a este público porque la exigencia que pone hace dar a los jugadores lo mejor. Que nadie olvide lo que ha hecho Vini aquí, se ha echado al equipo a la espalda y nos ha dado títulos. Es uno de los nuestros y lo va a seguir siendo mucho tiempo", confesó.

Autocrítica tras una primera parte gris

A pesar de la victoria y del hito histórico de Kylian Mbappé, el entrenador no ocultó su descontento con el juego desplegado durante los primeros 45 minutos. Arbeloa atribuyó parte del rendimiento al peso psicológico de los últimos resultados.

"Sabíamos de la dificultad del partido. He jugado partidos después de una gran decepción y no es fácil. Era un partido con jugadores de gran responsabilidad. Tenemos que trabajar mucho y este partido nos vale para saber que tenemos que hacer muchas cosas mucho mejor de lo que hicimos en la primera parte", explicó.

La hinchada y la directiva esperan ver una mejora considerable en los próximos compromisos, luchando por los títulos que quedan en juego (LaLiga y UEFA Champions League) y recuperando el camino del éxito.