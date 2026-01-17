El Real Madrid en crisis y Kylian Mbappé rompiendo récords

Suscríbete a nuestros canales

Kylian Mbappé sigue escribiendo su nombre con letras doradas en la historia del Real Madrid. Tras su última anotación frente al Levante, el delantero francés ha alcanzado la vertiginosa cifra de 50 goles en apenas 53 partidos disputados en la competición doméstica española.

Este registro reafirma su estatus como el mejor atacante del mundo en la actualidad y lo coloca en un olimpo estadístico casi inalcanzable.

El segundo más rápido del siglo XXI

Con este gol, "Kiki" se convierte en el segundo jugador que más rápido alcanza los 50 tantos en LaLiga en lo que va de siglo. El francés ha superado a leyendas de la talla de Lionel Messi, Luis Suárez o Radamel Falcao, quedando únicamente por detrás de su gran ídolo, Cristiano Ronaldo.

Jugador Equipo Partidos para los 50 goles Año del hito Cristiano Ronaldo Real Madrid 51 partidos 2011 Kylian Mbappé Real Madrid 53 partidos 2026 Luis Suárez FC Barcelona 59 partidos 2016

Un heredero para el trono blanco

La progresión de Kylian Mbappé en el Real Madrid está superando incluso las expectativas más optimistas. Desde su llegada en la temporada 2024/25, su capacidad para decidir partidos ha sido la brújula del equipo.

Sus 50 goles se desglosan en una exhibición de recursos: remates de primera, jugadas individuales de potencia pura y una efectividad letal desde el punto de penalti.

Ha necesitado poco más de temporada y media para entrar en la lista de goleadores históricos del club con una precocidad asombrosa.

Ahora, tras "sentarse en la mesa" de Cristiano Ronaldo con esta marca, el siguiente reto del parisino será mantener este ritmo para asaltar los registros de goles en una sola temporada y, por supuesto, liderar a la "Casa Blanca" hacia un nuevo título de liga, que le permita salir de la crisis.