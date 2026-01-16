¿Se recuperó? Kylian Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

Tras semanas de incertidumbre y un bache de resultados que ha encendido las alarmas en Chamartín, la gran figura del proyecto blanco, Kylian Mbappé, está de vuelta.

El atacante francés parece haber superado los problemas físicos que lo mantuvieron al margen y forma parte de la expedición para enfrentar al Levante en la próxima jornada de LaLiga.

La ausencia de "Kiki" no ha sido un tema menor. Desde hace más de un mes, unas persistentes molestias en su rodilla izquierda mermaron su explosividad y, eventualmente, lo obligaron a parar. Esta dolencia le impidió estar presente en citas de máxima exigencia donde el equipo más lo extrañó (Atlético, City, Barcelona...).

La confirmación de Arbeloa

La noticia fue confirmada por el técnico Álvaro Arbeloa en la rueda de prensa previa al encuentro. Con un tono de cautela pero optimismo, el estratega madrileño despejó las dudas sobre el estado del galo.

“Está mejor y va a estar en la convocatoria”, afirmó Arbeloa ante los medios.

Aunque el entrenador no garantizó que Mbappé forme parte del once inicial, su sola presencia en el banquillo supone un impulso anímico para una plantilla que atraviesa una crisis de juego y resultados.

Regreso vital para salir de la crisis

El Real Madrid necesita recuperar su "instinto asesino". En los partidos donde Kylian Mbappé no estuvo al 100% o estuvo ausente, el equipo mostró una preocupante falta de pegada y una dependencia excesiva de las individualidades.

Para retomar el camino del éxito en la "Casa Blanca", el francés no solo debe aportar goles, sino recuperar ese rol de pieza angular que condicione a las defensas rivales y libere espacios para sus compañeros.

El partido ante el Levante en el Estadio Santiago Bernabéu se presenta como el escenario ideal para que Mbappé sume rodaje y lidere la resurrección del gigante español.