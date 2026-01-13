Kylian Mbappé defiende a Xabi Alonso en su despedida del Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

La destitución de Xabi Alonso como director técnico del Real Madrid ha provocado un sismo en el vestuario merengue, dejando una herida abierta especialmente en su máxima figura, Kylian Mbappé.

A pesar de los esfuerzos del delantero por sostener el proyecto del técnico español, la decisión institucional ha terminado por separar sus caminos.

El primero en defenderlo

Desde la llegada del entrenador al banquillo madrileño, la sintonía con "Kiki" fue inmediata. Según reportes cercanos al club, el "10" no solo veía en Xabi a un líder táctico, sino a un mentor capaz de potenciar su juego en la élite europea.

Mbappé fue, en repetidas ocasiones, el primer jugador en alzar la voz en defensa de Xabi Alonso ante las críticas por los resultados irregulares, pidiendo paciencia y confianza para el proceso del tolosarra.

Esta lealtad quedó de evidenciada en la reciente Supercopa de España. El diario francés L'Equipe revela que Kylian forzó su condición física al máximo, ignorando riesgos de lesión, con el único objetivo de conquistar el título y darle el "oxígeno" necesario a Alonso para mantener su puesto.

Sin embargo, el destino no acompañó el gesto. En la semifinal contra Atlético no pudo participar y en la final ante Barcelona, apenas sumó minutos en el segundo tiempo.

Su mensaje de despedida

Tras hacerse oficial la salida de Xabi Alonso, Kylian Mbappé utilizó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje de despedida, subrayando la huella que el entrenador dejó en su carrera en tan poco tiempo.

“Fue corto pero un placer jugar para ti y aprender de ti. Gracias por darme confianza desde el primer día. Te recordaré como un entrenador con las ideas claras y mucho conocimiento sobre el fútbol. Mucha suerte para tu próximo capítulo”, expresó.

El delantero francés, que veía en Xabi al arquitecto ideal para la nueva era del Real Madrid, deberá ahora adaptarse a una nueva dirección técnica mientras el club busca estabilidad tras una etapa de turbulencias.