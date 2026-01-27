¡Todo o nada! El Real Madrid por el cupo directo y el Benfica por la supervivencia

Suscríbete a nuestros canales

El Estádio da Luz se prepara para una noche de gala y alta tensión este miércoles 28 de enero.

El Real Madrid visita al Benfica en la octava y última jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, un duelo que enfrenta a dos de los clubes más laureados de Europa y que pone frente a frente a José Mourinho contra Álvaro Arbeloa.

Con los 18 partidos jugándose de forma simultánea a las 4:00 PM (hora de Venezuela), los cálculos en la tabla serán constantes. Mientras los "merengues" pelean por la zona de privilegio, las "Águilas" se juegan la supervivencia en el torneo.

La misión del Top 8

Bajo la dirección de Arbeloa, quien asumió el banquillo tras la salida de Xabi Alonso a inicios de enero, el Real Madrid ha recuperado la solidez competitiva. Actualmente ocupan la tercera posición con 15 puntos, igualados con el Liverpool pero con mejor diferencia de goles.

Una victoria en Lisboa garantiza al Madrid cerrar la fase entre los ocho primeros, asegurando su boleto directo a los octavos de final y evitando la ronda de playoffs en febrero.

Esta visita a suelo portugués trae muy buenos recuerdos a la "Casa Blanca", ya que fue ahí, donde levantaron la "Décima" frente Atlético de Madrid.

Mourinho busca el milagro

Del otro lado, la situación es crítica pero no desesperada. El conjunto de Mourinho ha tenido una campaña europea sumamente irregular, ubicándose en el puesto 29 con apenas seis unidades.

El Benfica necesita ganar sí o sí para escalar al menos hasta el puesto 24 (zona de playoffs). Cualquier otro resultado, dependiendo de lo que ocurra en los otros 17 frentes, podría significar su eliminación definitiva de competiciones europeas esta temporada.

Cabe destacar, que la última vez que ambos se enfrentaron fue en un amistoso disputado en 2012. Aquel partido finalizó 5-2 a favor de los lusos, por lo que, esperan poder repetir dicho resultado.