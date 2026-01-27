Champions League: ¿Cómo se jugará la última fecha de la fase de liga?

La nueva era de la UEFA Champions League está a punto de vivir su momento más frenético. Este miércoles 28 de enero, la fase de liga llega a su conclusión con una jornada inédita.
36 equipos saltarán al campo al mismo tiempo para definir quiénes siguen en la lucha por la "Orejona" y quiénes se despiden definitivamente del sueño europeo.
Para garantizar la máxima transparencia y evitar especulaciones con los resultados, la UEFA ha programado los 18 partidos en horario unificado. En Venezuela, la cita será a las 4:00 PM, un horario que promete paralizar a los fanáticos del fútbol frente a múltiples pantallas.
El laberinto de la clasificación
A diferencia del formato anterior, aquí no hay grupos. Todos compiten en una tabla única donde cada gol puede significar subir o bajar cinco puestos en cuestión de segundos. El sistema de clasificación se divide en tres destinos posibles:
Directo a octavos de final (puestos 1-8)
A los playoffs (puestos 9-24)
Eliminación total (puestos 25-36)
La agenda de Champions para la última jornada
Todos los equipos buscarán cerrar la fase de liga con una victoria que les permita soñar y seguir con vida en el torneo más importante a nivel de clubes en Europa.
- Athletic Club vs. Sporting Club
- Liverpool vs. Qarabağ
- Barcelona vs. Copenhague
- AS Mónaco vs. Juventus
- Ajax vs. Olympiacos
- París Saint-Germain vs. Newcastle United
- Borussia Dortmund vs. Inter de Milán
- Napoli vs Chelsea
- Eintracht Frankfurt vs. Tottenham
- Atlético de Madrid vs Bodø/Glimt
- Bayer Leverkusen vs. Villarreal
- Arsenal vs. Kairat
- Pafos vs. Slavia Praga
- Manchester City vs. Galatasaray
- Club Brujas vs. Marsella
- Benfica vs. Real Madrid
- Union Saint-Gilloise vs. Atalanta
- PSV vs Bayern Múnich