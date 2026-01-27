Champions League: ¿Cómo se jugará la última fecha de la fase de liga?

Suscríbete a nuestros canales

La nueva era de la UEFA Champions League está a punto de vivir su momento más frenético. Este miércoles 28 de enero, la fase de liga llega a su conclusión con una jornada inédita.

36 equipos saltarán al campo al mismo tiempo para definir quiénes siguen en la lucha por la "Orejona" y quiénes se despiden definitivamente del sueño europeo.

Para garantizar la máxima transparencia y evitar especulaciones con los resultados, la UEFA ha programado los 18 partidos en horario unificado. En Venezuela, la cita será a las 4:00 PM, un horario que promete paralizar a los fanáticos del fútbol frente a múltiples pantallas.

El laberinto de la clasificación

A diferencia del formato anterior, aquí no hay grupos. Todos compiten en una tabla única donde cada gol puede significar subir o bajar cinco puestos en cuestión de segundos. El sistema de clasificación se divide en tres destinos posibles:

Directo a octavos de final (puestos 1-8) A los playoffs (puestos 9-24) Eliminación total (puestos 25-36)

La agenda de Champions para la última jornada

Todos los equipos buscarán cerrar la fase de liga con una victoria que les permita soñar y seguir con vida en el torneo más importante a nivel de clubes en Europa.