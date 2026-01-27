Champions League

Champions League: ¿Cómo se jugará la última fecha de la fase de liga?

Todos los equipos quieren cerrar con el pie derecho para asegurar la clasificación

Por

Meridiano

Martes, 27 de enero de 2026 a las 11:21 am
La nueva era de la UEFA Champions League está a punto de vivir su momento más frenético. Este miércoles 28 de enero, la fase de liga llega a su conclusión con una jornada inédita. 

36 equipos saltarán al campo al mismo tiempo para definir quiénes siguen en la lucha por la "Orejona" y quiénes se despiden definitivamente del sueño europeo.

Para garantizar la máxima transparencia y evitar especulaciones con los resultados, la UEFA ha programado los 18 partidos en horario unificado. En Venezuela, la cita será a las 4:00 PM, un horario que promete paralizar a los fanáticos del fútbol frente a múltiples pantallas.

El laberinto de la clasificación

A diferencia del formato anterior, aquí no hay grupos. Todos compiten en una tabla única donde cada gol puede significar subir o bajar cinco puestos en cuestión de segundos. El sistema de clasificación se divide en tres destinos posibles:

  1. Directo a octavos de final (puestos 1-8)

  2. A los playoffs (puestos 9-24)

  3. Eliminación total (puestos 25-36)

La agenda de Champions para la última jornada

Todos los equipos buscarán cerrar la fase de liga con una victoria que les permita soñar y seguir con vida en el torneo más importante a nivel de clubes en Europa.

  • Athletic Club vs. Sporting Club
  • Liverpool vs. Qarabağ
  • Barcelona vs. Copenhague
  • AS Mónaco vs. Juventus
  • Ajax vs. Olympiacos
  • París Saint-Germain vs. Newcastle United
  • Borussia Dortmund vs. Inter de Milán
  • Napoli vs Chelsea
  • Eintracht Frankfurt vs. Tottenham
  • Atlético de Madrid vs Bodø/Glimt
  • Bayer Leverkusen vs. Villarreal
  • Arsenal vs. Kairat
  • Pafos vs. Slavia Praga
  • Manchester City vs. Galatasaray
  • Club Brujas vs. Marsella
  • Benfica vs. Real Madrid
  • Union Saint-Gilloise vs. Atalanta
  • PSV vs Bayern Múnich

