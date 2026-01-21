Champions League: Así va la tabla de goleadores en esta edición

Suscríbete a nuestros canales

La Champions League 2025-26 ya tiene siete jornadas completadas. El recorrido de los equipos es frenético y ahora mismo está mucho en suspenso para la última jornada de esta primera fase del torneo.

Ahora bien, en esa fecha lo que todos los clubes necesitarán serán goles, sobre todo porque en caso de empates en puntos el primer criterio para definir una posición será justamente el de los tantos.

A su vez, también hay que hablar de cómo marcha la tabla de goleadores en esta edición, porque desde ya hay números muy interesantes, que hablan del gran momento que viven algunos.

¿Quién es el líder goleador de esta edición de Champions League?

Es un francés el que lidera el pelotón de anotadores. Nada más y nada menos que Kylian Mbappé, quien suma a la fecha 11 encuentros con la red, tras protagonizar un doblete ante el Mónaco en la reciente jornada.

Al galo lo sigue ahora Harry Kane, que pudo marcar dos dianas más para llegar a siete, dejando atrás en este apartado a Anthony Gordon (que anotó un nuevo tanto en la victoria del Newcastle 3-0), Erling Haaland y Victor Oshimen, todos con seis tantos.

Con lo anterior el escenario está apuntado para que Mbappé pueda finalizar como el máximo anotador en la primera fase de Liga de Campeones, aunque con la expectativa puesta en las rondas posteriores.

Finalmente, toca repasar que la próxima fecha de la fase liguera en esta Champions League está prevista para jugarse entre el 28 y 29 de enero, en una jornada que tendrá máximo suspenso por los clubes que lucharán quedar dentro de los primeros ocho (que acceden directo a octavos) y aquellos que quieren quedar dentro de los primeros 24 (que juegan una fase de dieciseisavos).