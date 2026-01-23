Vinícius Jr. iguala registro de Xavi Hernández en la Champions League

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol europeo es testigo de un cambio de guardia en los libros de historia de la UEFA Champions League. Vinícius Jr., el referente ofensivo del Real Madrid, ha alcanzado una cifra que sitúa su impacto creativo a la altura de las mayores leyendas de la competición: las 30 asistencias.

Lo que eleva este logro a una dimensión histórica no es solo la cifra en sí, sino la precocidad y eficiencia con la que el brasileño ha escalado hasta la cima. Al registrar su trigésima asistencia, Vinícius Jr. ha igualado el total vitalicio de una de las mentes más brillantes del mediocampo mundial, Xavi Hernández. Sin embargo, la comparativa de longevidad deportiva resulta asombrosa.

Mientras que el legendario capitán del FC Barcelona necesitó 151 partidos para acumular sus 30 pases de gol, el astro brasileño ha logrado la misma marca en apenas 75 encuentros. Esto significa que el delantero del Madrid ha igualado el récord del catalán participando en 76 partidos menos, prácticamente la mitad del trayecto que recorrió el excentrocampista.

Este hito subraya la evolución de Vinícius Jr., quien pasó de ser cuestionado por su toma de decisiones en sus inicios a convertirse en el generador de juego más letal del continente. Su capacidad para influir en el marcador no solo a través del gol, sino habilitando a sus compañeros, lo posiciona como el heredero de los grandes registros estadísticos del torneo.