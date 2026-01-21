Real Madrid cerca de tomar importante decisión con Vinícius Jr.

Suscríbete a nuestros canales

En los últimos días, se han intensificado los rumores sobre el futuro de Vinicius Jr. en el Real Madrid, después de una semana marcada tanto por la polémica generada por los pitos de parte de algunos sectores de la afición. El atacante registró su primer tanto en la presente temporada de la UEFA Champions League y le puso un alto a las críticas, siendo reconocido como el Mejor Jugador del partido contra el Mónaco, en la jornada de este martes 20 de enero.

A pesar de las tensiones que rodearon su figura, parece que las negociaciones sobre su renovación están avanzando positivamente. El contrato actual de la actual estrella de la Casa Blanca finaliza el 30 de junio de 2027, pero hasta ahora, las conversaciones entre su entorno y el club no habían mostrado señales de progreso hacia una extensión.

Un detalle importante en este proceso es que el agente de Vinicius, Federico Peña, estuvo presente en el Santiago Bernabéu durante el partido contra el Mónaco, lo que sugiere que las conversaciones entre el jugador y el Real Madrid podrían estar cerca de llegar a buen puerto.

Vinícius Jr. acaricia una posible renovación con el Real Madrid

Según el diario AS, Peña estuvo observando el rendimiento de su representado en el encuentro, donde Vinicius logró reconquistar el apoyo de la grada, lo que podría ser una señal de que las aguas se calman en lo que respecta a la relación con los aficionados del equipo blanco.

El tiempo apremia, ya que en pocas semanas, el delantero podría quedar libre para negociar con otros clubes si no se alcanza un acuerdo antes de la fecha de expiración de su contrato. Ante esto, se espera que en las próximas horas haya conversaciones clave entre las partes para definir los términos de su renovación.

Aunque ha sido sentenciado por los aficionados madridistas en la presente temporada, el brasileño buenos registros con seis goles anotadas y nueve asistencias en 27 encuentros disputados entre Champions League y La Liga.