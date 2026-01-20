Exjugador del Real Madrid disfruta de la costa de Venezuela en sus vacaciones

Suscríbete a nuestros canales

Las redes sociales han estallado con la presencia de exarquero del Real Madrid, Iker Casillas en Venezuela, luego de un video donde se aprecia al español en un punto de control policial.

En el clip, el exfutbolista posaba con dos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes lo identificaron al solicitarle los documentos de identidad en una alcabala ubicada en Cumaná, estado Sucre, según comentan usuarios.

Como era de esperarse Iker Casillas no podía pasar desapercibido y accedió a tomarse una fotografía con las autoridades venezolanas para luego continuar con su recorrido. Aunque el material se está haciendo viral en este momento, algunos señalan que el famoso lleva varios días en el territorio nacional.

¿Cuál es el destino de Iker Casilla en Venezuela?

Las costas venezolanas en el oriente del país son muy extensas y guarda lugares paradisiacos para la estadía de sus visitantes, siendo una atracción turística para venezolanos y extranjeros.

De acuerdo a comentarios en la publicación, el exjugador del Real Madrid se dirigía a la Península de Paria para disfrutar del caribe venezolana. Hasta el momento se desconoce con quien estaba acompañado al exportero.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Iker Casillas pisa Venezuela, en el pasado, como jugador estuvo en tres oportunidades, dos de ellas fueron como embajador deportivo en iniciativas privadas. Asimismo, en 2009 estuvo en el Archipiélagos de los Roques.