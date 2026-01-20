Ex candidata de Miss Venezuela se declara parte de la comunidad LGBT

Suscríbete a nuestros canales

A casi tres años de haber sido parte del Miss Venezuela y portar la banda de Miss Miranda 2023, María Gabriela Martínez confesó ser parte de la comunidad LGBTIQ+ en el podcast Transparente, donde se sinceró sobre su participación y el poco apoyo que recibió de la organización.

La reina belleza venezolana habló abiertamente de su sexualidad, una parte importante en su vida de la cual no había hecho público, a pesar que, durante su incursión en el certamen nacional quiso alzar su voz para contar su historia.

En medio de su preparación acudió al reconocido profesor de oratoria José Rafael Briceño, quien la guio y la convenció de tener un discurso poderoso para llevar durante su paso por el Miss Venezuela e inspirar a otros con su historia.

Falta de apoyo de la Organización Miss Venezuela

Aunque fue un proceso complicado para María Gabriela Martínez convencerse a sí misma de llevar la bandera de la comunidad gay en la plataforma más importante del país para las mujeres, se le dificultó el acceso a la directiva para contar con su aprobación.

“Sentía que no tenía una organización con la que hablar de eso, me hubiese gustado tener una organización para hablar”, expresó.

Además, reveló haber tenido complicaciones para llegar a las directoras de Miss Venezuela, en ese momento liderado por dos exreinas, Nina Cecilia y María Gabriela Isler, para conversar sobre su mensaje de los desórdenes alimenticios, una lucha que vivió de cerca.

Reina de belleza reconoce la directiva de Osmel Sousa

Asimismo, comentó que lo vivido no hubiera pasado bajo la directiva de Osmel Sousa, a quien reconoció como una persona dispuesta a orientar a sus candidatas sin limitaciones.

“Con Osmel Sousa tenías esa apertura de decirle ‘Osmel necesito hablar contigo, este es mi discurso o guíame’, no me sentí lista en ese momento”, argumentó la Miss Miranda 2023.