Dayana Mendoza muestra su pancita en la recta final de su embarazo

Ya casi está todo lista para que la Miss Universo 2008 Dayana Mendoza y su esposo, el pastor Carlos Uribe, se conviertan en padres. Para la criolla comienza la cuenta regresiva para el nacimiento, publicando una hermosa foto presumiendo lo grande de su pancita.

Hermosa fotografía

La modelo que vivió por muchos años en Italia, se mostró muy lista para recibir al nuevo integrante de la familia Uribe-Mendoza. Recordemos que Dayana tiene una hija mayor llamada Eva, fruto del amor que vivió con el empresario Michael Pagano.

La Miss Amazonas, Miss Integral y Miss Venezuela 2007, se mostró muy sonriente vestida de negro y en un hermoso lugar lleno de nieve.

Con las manos puestas en su pancita, la belleza muestra la felicidad que vive con su pareja, quien aparece en otra fotografía besando la barriga.

Una belleza de imágenes que los seguidores de Mendoza han aplaudido con mensajes cargados de respeto y cariño.

Dayana y Carlos

Fue en mayo del 2025 que la pareja reveló al mundo que había contraído nupcias en una ceremonia realizada en Estados Unidos, donde residen.

El esposo de la Miss Universo es un pastor evangélico, que ha presumido el gran amor que tiene en redes sociales con fotografías.

“Qué hermoso, bueno y fiel es nuestro Señor, amor de mi vida. Proverbios 12:4. La mujer ejemplar hace de su marido un rey. Te amo, mi rey hermoso”, fue el mensaje de la venezolana, confirmando su segundo matrimonio.