Querida Miss Universo y conductora revela la muerte de su madre a los 90 años

La Miss Universo 1987 y reconocida conductora chilena, Cecilia Bolocco, confirmó el domingo 18 de enero la muerte de su madre Rose Marie Fonck, a los 90 años. A través de Instagram la guapa rubia, posteó una imagen y desgarrador mensaje.

Duro mensaje

En una de las imágenes se ve la mano de Bolocco junto a la de su progenitora y un rosario. En otra aparece la señora en su época de juventud luciendo muy sonriente y siendo rubia natural al igual que su guapa hija.

“Mi adorada mamá, no tengo palabras para despedirte. Solo quiero darte las gracias por tu extraordinario ejemplo de bondad, espiritualidad y fortaleza”, comienza el mensaje de la única Miss Universo chilena.

Cecilia siguió destacando el amor que su madre ofreció ayuda a toda su familia con respeto, amor y mucha comprensión.

“Dedicaste tu vida entera a servir, a dar y darte a otros, siempre pendiente del más débil. Tu ejemplo y amor vivirá por siempre en mi corazón. Por favor desde ahí sigue enseñándome el camino. Te amo mamá”, finalizó el texto.

¿Qué tenía la señora?

Según medios chilenos Fonck padecía de cáncer que le fue diagnosticado hace años. La señora había enfrentado la dura batalla de la cual había salido victoriosa en dos ocasiones, siempre con el apoyo de su familia y amigos cercanos.

Hasta el momento no han revelado si la enfermedad le habría quitado la vida a la señora Rose Marie, quien deja un profundo dolor en el corazón de su familia, en especial de su hija, quien presentó hace años el popular programa “La noche de Cecilia”.